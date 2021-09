KONFLIKT: Sportssjef for skihopperne, Clas Brede Bråthen, og ledelsen i Skiforbundet har vært i konflikt de siste ukene.

Skistyret slår tilbake mot sponsorene

Styret i Norges Skiforbund ber hoppsportens sponsorer om å tenke seg om og la være å blande seg inn i tvisten med sportssjef Clas Brede Bråthen.

Det kommer fram i et svar skistyret har gitt på en felles uttalelse hoppsponsorene kom med sist fredag. I brevet stiller de seg bak NSFs generalsekretær Ingvild Bretten Bergs uttalelser før helgen.

Da reagerte hun kraftig på at samarbeidspartnere truet med å trekke støtten om det ikke ble funnet en løsning på personalkonflikten.

«Skistyret opplever at dette utfordrer idrettens frie stilling og arbeidsgivers styringsrett. Vi kan ikke akseptere en utvikling i norsk idrett der pengestøtte blir styrende for viktige beslutninger», står det i tilsvaret.

«Det er i sammensatte og krevende saker vi må forholde oss til styrende prinsipper og regler. Skistyret ber derfor sponsorene vurdere rettmessigheten og klokskapen i kravet om en løsning i den pågående saken med sportssjefen knyttet til videre økonomisk støtte til hoppsporten. Idretten kan ikke la penger gå foran arbeidsmiljø og idrettens frie stilling».

Fredag kom seks av hovedsponsorene til hopplandslaget – Eterni Group, HELP Forsikring, LO, Lundin, Nammo og Scantrade med en uttalelse i saken. Der uttrykte de bekymring for Skiforbundets håndtering av saken, og mente den var ødeleggende for Skiforbundets omdømme – noe som de igjen mente ville påvirke sponsorenes omdømme negativt.

Sponsorene var også bekymret for de sportslige konsekvensene av konflikten, og truet med å trekke støtten med mindre man kom til enighet med Clas Brede Bråthen.

«Uten en slik enighet vil undertegnede sponsorer vurdere å trekke støtten som nå gis til hopplandslaget gjennom NSF, og se på alternative ordninger for å støtte utøverne for sesongen 2021/22. Sponsoravtaler som skal reforhandles etter kommende sesong vil da ikke bli fornyet», skrev de i brevet.

Det var 17. august nyheten sprakk om at Norges Skiforbund hadde sagt nei til å forlenge kontrakten til sportssjef Clas Brede Bråthen. Siden har det vært hektisk møtevirksomhet og i starten på forrige uke var det «positiv» dialog mellom partene.

Torsdag ble det imidlertid et brudd i forhandlingene. Bråthen har tidligere varslet et søksmål mot Skiforbundet, noe advokat Marit Håvemoen bekreftet at de jobbet med mandag.

«Siden forhandlingene ikke har ledet frem, har vi kommet dit at vi har påbegynt arbeidet med en stevning til tingretten», skriver Bråthens advokat, Marit Håvemoen, i en SMS til NTB.

«Da blir det opp til domstolen å avgjøre om Bråthen er fast ansatt etter 17 år som sportssjef for hopp. Hvis ikke partene blir enige før det.»

NTB har søkt kommentarer fra sponsorene LO og Nammo, men uten å få svar.

– Vi kommer tilbake med et svar, sier kommunikasjonsdirektør Fredrik Tangeraas i Nammo på telefon fra bilen.