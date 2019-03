Solberg roser Lundbys knallharde melding

SEEFELD (VG) Erna Solberg (H) så Maren Lundby (24) og resten av det norske laget ta bronsemedalje i lagkonkurransen. Deretter lovpriste statsministeren 24-åringen for hennes rolle i likestillingskampen.

Ved inngangen av mesterskapet her i Seefeld brukte Lundby en kronikk i VG til å fortelle både næringsliv og medier at de bør jobbe hardere for likestilling.

Selv er den norske superstjernen et forbilde for skihoppere verden over. Etter å ha tatt sin tredje VM-medalje lørdag kveld, fikk hun også ros av statsminister Erna Solberg i et møte VG fikk overvære.

– Jeg syns det Maren gjør er veldig bra. Vi vet at i mange sporter så tjener jentene mindre. De har lavere bonuser og får mindre i sponsorstøtte. Det er noen få stjerner innen langrenn som får mye, men hovedbildet er at jentene kommer dårligere ut, sier Solberg til VG.

TO MEKTIGE KVINNER: Her møter lederen av Norge hoppsportens ubestridte superstjerne. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Dette vil Solberg bidra med

I Lundbys klare beskjed til omverdenen, skriver 24-åringen blant annet dette:

«Jeg blir oppriktig lei meg når folk bare snakker om likestilling, men viser liten vilje til å faktisk bidra til at lagvenninnene mine og jeg får samme muligheter i hoppbakken som gutta. Vi nyter ikke godt av tabloide overskrifter alene.»

«Nå oppfordrer jeg dere til å være med å ta regningen – for likestilling koster.», heter det i meldingen myntet på blant andre næringslivet og mediene.

At Lundby velger å ta en aktiv rolle for å bedre vilkårene for jenter, verdsetter Norges statsminister.

– Jeg syns at Maren er en flott rollemodell. Hun gjør en flott innsats. Det har skjedd mye i jentehopp på veldig få år. Det var en veldig treg start med veldig mange gamle gubber som ikke ville innrømme at jenter kunne hoppe like godt som gutter. Etter at det først har skjedd en endring, har det rullet på med veldig stor fart, sier Solberg.

– Maren sier at likestilling koster. Hva konkret kan du gjøre i den kampen?

– Det viktige er å stille tydelige krav overfor Idrettsforbundet om å likebehandle i størst mulig grad. Også er det å oppfordre mange sponsorer til å bidra og tenke på den verdien det har å ha banebrytende jenter som frontfigurer for de produktene de har. Det er ofte det som er det vanskelige, sier Solberg i et intervju som du kan se her:

Lykkelig Lundby

I løpet av de to siste ukene her i Østerrike har Lundby igjen vist hvilken glitrende skihopper hun er. Hun reiser hjem som verdensmester, etter å ha beholdt roen og tatt gullet i en dramatisk kamp i kvinnenes individuelle renn.

I laghopp for kvinner satte hun bakkerekord og løftet tre unge venninner til bronse. Den samme valøren bidro 24-åringen til under lørdagens mixedkonkurranse.

Etterpå kom hun løpende fra blomsterseremonien for å møte Solberg – og Lundby setter pris på støtten fra statsministeren.

– Det er hyggelig å høre. Det er på en måte noe jeg egentlig ikke ønsker å ha fokus på, men det er noe jeg har valgt å gjøre ettersom vi ønsker fremgang, forteller hun til VG etter å ha sikret Norge en ny stor prestasjon.

BRONSELAGET: Andreas Stjernen, Robert Johansson, Erna Solberg, Maren Lundby og Anna Odine Strøm feiret bronse for Norge i mixedkonkurransen. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG