Mener Lundby ble snytt for seieren: – Trist

Publisert: 28.01.18 15:22

Sportssjef Clas Brede Bråthen mener Maren Lundby (23) ble bortdømt og snytt for sin syvende strake verdenscupseier.

– I dag ble det urettferdig, det er noe av det mest håpløse jeg har opplevd. Utøverne trener hver dag, Maren har holdt på i snart 10 år og dommerne får betalt for både reise og opphold, men klarer ikke å gjøre jobben sin, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til VG.

Superrekken til Maren Lundby ble altså stoppet søndag. Men Lundby var absolutt på hugget søndag, men fikk ikke stå øverst på pallen for syvende gang på rad, noe sjefen hennes mener hun hadde fortjent.

– Det føles jo litt dumt selvfølgelig. Andreplassen er bra det også. Jeg var veldig nære ved å ta seieren. At det svinger litt i hoppingen, det får jeg regne med, sier Lundby ifølge NRK.

Vil ikke klage

Lundby hoppet 87,5 meter og lå på 3. plass etter den første omgangen i slovenske Ljubno, i det som var generalprøven før OL. I andre omgang hoppet hun 90,0 meter - det lengste hoppet denne dagen, men veteranen Daniela Iraschko-Stolz fra Østerrike, som riktignok hoppet kortere, fikk 2,9 stilpoeng mer enn Lundby totalt. Det fikk altså sportssjefen til å reagere.

– Dommerne skal dømme forskjellen mellom to hopperne, forskjellen her i dag skulle vært mye større. Ikke bare i nedslaget. Hvordan dommerne kan mene noen annet er en gåte.

– Kan dere klage på avgjørelsen?

– Det hjelper ikke. Men hvis jeg treffer dommerne skal jeg fortelle dem at det ikke går an å holde på sånn som dette. Ingen forklaring er god nok for meg, tordner Bråthen, og legger til:

– Dette er trasig for utøverne og trist for oss som er glad i hoppsporten. Jeg synes stildømming er viktig, men det virker ikke.

– Hvordan tok Maren Lundby dette?

– Maren kan ikke bry seg om dommerne, det får vi andre holde på med. Maren skal være stolt av prestasjonene sine. Hun er inne i en sesong som ingen annen norsk hopper har vært i nærheten av tidligere, svarer Bråthen.

Likt med Ljøkelsøy

Tyske Katharina Althaus ble nummer tre.

OL-uttatte Silje Opseth var nummer 17 etter første omgang, og beholdt den plassen etter det siste hoppet. Anna Odine Strøm falt tilbake fire plasser til 24.-plass i finaleomgangen.

Lundby har vært på pallen i alle de individuelle rennene hun har deltatt i denne sesongen. Lørdag sikret hun sin sjette strake seier og seier nummer elleve i verdenscupen. Det er like mange som Roar Ljøkelsøy, som er mestvinnende på herresiden i norsk hoppsport. Hun passerte også Anders Jacobsens ti seirer, men etter søndagens drama står hun fortsatt likt med Ljøkelsøy.

Etter den knallsterke sesongen er det nå store forventninger til Lundby i OL. Hopp-rennet i Sør-Korea går 12. februar.

