SEIER: At hoppjentene kan konkurrere i stor bakke fremover, er en seier, mener Maren Lundby. Foto: Geir Olsen

Maren Lundby: – Det er en stor endring

Landslagsjentene har fått grønt lys til å hoppe i stor bakke i VM i Oberstdorf i 2021. Det er et steg nærmere likestilling i idretten, mener hoppstjernen Maren Lundby.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekreftet storbakkenyheten på sine nettsider torsdag formiddag.

Det norske skiforbundet har vært en stor del av prosessen for å få igjennom godkjenningen. Hoppjentene var forberedt på at det kunne bli et positivt utfall allerede i februar, da det for alvor ble satt på agendaen for å få godkjenningen gjennom.

Men det er ikke før nå hopplandslaget har fått bekreftelsen.

– Det har ligget i kortene, og vi har ventet på bekreftelse. Vi har ikke turt å ta seieren på forskudd, så det er godt å få det bekreftet. Det er veldig gledelig, sier landslagsstjernen Maren Lundby til VG.

Det er en stor endring for idretten, da det vil gjelde ikke bare for VM i Oberstdorf, men også for alle kommende mesterskap. Det er godt å se at det tas et skritt i riktig retning, mener 25-åringen.

– Det er jo enda et skritt nærmere likestilling. De som vokser opp nå, ser at det er muligheter for dem også. Det blir mer motiverende for de unge og lovende å holde på, sier hun.

Skiforbundet har den siste tiden måttet gjøre økonomiske nedskjæringer. Det har fått følger også for hopp, med færre ressurser og ansatte.

– Man merker jo det. De folka som bruker å være i jobb rundt meg, er ikke på jobb. Jeg merker det på kvaliteten, og de som er på jobb har mer å gjøre, sier hun.

Selv har hun troen på at nedskjæringene ikke skal gå utover egne prestasjoner kommende sesong.

– Jeg er offensiv og får gjort den jobben jeg skal. Det er jo ingen situasjon vi ønsker å være i for lenge, men jeg håper og tror jeg kan ta mer ansvar for egen prestasjon.

Og hun satt seg et klart mål for kommende verdensmesterskap:

– Jeg har satt meg som mål å vinne i Oberstdorf, så det er bra at det faktisk blir hopprenn i storbakken.

Publisert: 23.07.20 kl. 13:54

