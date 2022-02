BEGEISTRET: Arne Scheie (t.v.) og Bjørn Wirkola (nede til venstre) fullroser Marius Lindvik for måten han vant OL-gull stor bakke.

Scheie, Wirkola og Bredesen hyller gull-Lindvik

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) – Stort, sier Arne Scheie. - Helt fenomenalt, sier Bjørn Wirkola. Marius Lindviks hoppgull i storbakke i Beijing-OL varmet norske hopphjerter.

Publisert: Nå nettopp

– Dette var stort for alle og i hvert fall for et hopphjerte. Jeg sa fra til fruen at dette må vi feire. Nå er det bare å spise kaken med veldig god samvittighet, sier tidligere hoppkommentator i NRK, Arne Scheie.

– Det er jo utrolig at han får til to så gode hopp. Så har du jo historien der med 58 år siden forrige OL-gull i stor bakke. Nei, jeg har nesten ikke ord, sier Scheie, som også lot seg begeistre over en hoppkonkurranse nesten uten vindforstyrrelser og med like forhold for alle hopperne.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Forrige norske OL-vinner på denne øvelsen var Toralf Engan tilbake i 1964.

Tidligere storhopper Bjørn Wirkola satt også klistret foran TV-skjermen da Marius Lindvik skrev seg inn i hopp-historien med gullbokstaver.

les også Lagkamerat om Lindviks gull-hopp: – Noe av det råeste jeg har sett

– Jeg satt og så på det. Det var helt fenomenalt. Det er bare fantastisk. Det går ikke an å gjøre det særlig mye bedre. Det var to kjempefine hopp, og ytterst fortjent at han vant.

– Så er det første OL-gull i storbakke siden Toralf Engan?

– Jeg skulle jo vunnet i 1968, men jeg klarte ikke det. Det er kjempebra. Han har hoppet godt i hele år, og at han fikk slik klaff i dag, er bare fullt fortjent. Jeg tror vi kan få mye glede av han karen der fremover, sier Wirkola og legger til:

– Vi må feire litt i dag.

Espen Bredesen, OL-vinneren fra normalbakke i Lillehammer 1994, så oppvisningen til Lindvik fra en håndballhall i Melhus.

– Det var utrolig moro. Så var det så gøy det han sa på sletta, at han tok sjansen og holdt ikke igjen brekket denne gang. Der må man være hvis man skal bli en mester. Da har du mulighet til å bli en mester. Det er morsomt å høre, konstaterer Bredesen overfor VG.