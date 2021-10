GIR SEG: En bekymret Per Bergerud går ut av hoppkomiteen som en følge av at Bråthen-saken ikke fant sin løsning mandag 27. september.

Per Bergerud trekker seg fra hoppkomiteen i protest: − Blir overkjørt

Den tidligere storhopperen Per Bergerud (65) trekker seg fra hoppkomiteen etter bare tre måneder. Bakgrunnen er den betente konflikten rundt hoppsjef Clas Brede Bråthen (52).

Bergerud bekrefter selv opplysningene etter å ha blitt kontaktet av VG, og sier det er «med tungt hjerte» at han nå trekker seg og stiller sin plass til disposisjon.

– Slik saken har tatt retning nå, med flere potensielle rettssaker og sponsorer som kan forsvinne, kan skadene for norsk hoppsport bli store i overskuelig fremtid. Skadene kommer nok først rent økonomisk, men derav vil dette gi mindre muligheter for sportslig satsning både på topp og bredde, svarer Bergerud på spørsmål om hvilken grad norsk hoppsport lider grunnet den opprivende saken om ansettelsen til Bråthen.

Det er ingen hvem-som-helst som nå kaster inn håndkleet: Per Bergerud regnes som en av norsk hopphistories virkelig store:

Foruten fire verdenscupseire, tok han gull i stor bakke og bronse i normalbakke i Seefeld-VM i 1985. Bergerud vant også gull i laghopp i Oslo-VM i 1982. I løpet av karrieren deltok han i tre OL for Norge.

I 2020 ble han ansatt som daglig leder i Vikersundbakken. Der leder han organisasjonen foran det kommende skiflyvnings-VM kommende vinter. Han utdyper at han ikke er fornøyd med hvordan Skiforbundet håndterte skisserte løsningene rundt Bråthens ansettelse, som skulle føre Bråthen over i en hoppsjef stilling uten administrativt ansvar og med en ny sjef.

– I overnevnte forhold opplever jeg at Hoppkomiteen blir overkjørt av Skiforbundet og Skistyret. Jeg kan ikke lenger akseptere å være en del av Hoppkomiteen som blir overkjørt på denne måten. Jeg tar avstand fra hvordan Skiforbundet og Skistyret behandler tillitsvalgte i egen organisasjon, sier Bergerud.

Ledelsen i Norges Skiforbund ønsker å kvitte seg med sportssjef i hopp, Clas Brede Bråthen. Bråthen har hatt jobben på midlertidige kontrakter i 17 år, og har svart med å saksøke sin egen arbeidsgiver.

SUKSESS-VM: Her jubler Per Bergerud over VM-gull i stor bakke i 1985-VM, sammen med blant andre den avdøde hopplegenden Matti Nykänen.

Skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg mener 52-åringen har en uakseptabel atferd og kommunikasjonsform.

Saken kunne imidlertid ha vært løst mandag 27. september, for snaue to uker siden: Da fortalte VG om hvordan hoppkomiteen valgte å støtte Bråthen og ledelsen i hopp i et kompromissforslag.

Forslaget ville gjort at Bråthen mistet en del administrative oppgaver, og fikk Ståle Villumstad som ny sjef. Villumstad er i dag ansatt som arrangementssjef for hopp i skiforbundet.

Bergerud peker på at han ikke mener forslagene ble lagt fram for komiteen som helhet, ei heller oversendt skriftlig, og mener at Skiforbundet utarbeidet alternative forslag uten av hoppkomiteen ble involvert.

– Skistyret valgte å kreve at det kommer en ekstern inn istedenfor å velge en intern løsning til lederansvaret for Hopp, noe som ytterligere vil drenere en dårlig økonomi i Hopp. I tillegg krevde de at Skistyret skulle godkjenne ansettelsen. Dette kravet har nå stoppet prosessen for å komme til en løsning, sier Bergerud.

SKI-TOPPER: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste.

Skistyret, ledet av Erik Røste, vendte derimot tommelen ned: Styret er opptatt av at Bråthen ikke skal kunne velge sin egen sjef. Røste og hans styremedlemmer ville heller sette inn en ny hoppsjef - utenfra.

Det har det vært skepsis til i hoppleiren, der man argumenterer med at budsjettene allerede er barbert til benet.

Deretter fortalte VG hvordan Norges Skiforbund i stedet åpnet for oppsigelse av Clas Brede Bråthen. Dokumenter fra advokatfirmaet Kluge viste denne uken at dette har vært vurdert helt siden august.