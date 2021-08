GENERALSEKRETÆR: Ingvild Bretten Berg forteller at hun hadde en samtale med hopplandslaget rundt samarbeid fremover.

Skiforbundet etter nytt hemmelig Bråthen-møte: − Et fint møte

LILLEHAMMER (VG) Torsdag var partene i den betente hoppkonflikten samlet på Lillehammer. Generalsekretær Ingvild Bretten Berg forteller at «samarbeid» ble diskutert på møtet.

Av Magnus Gamlem

Etter at den bitre konflikten mellom Clas Brede Bråthen og lederne i Norges Skiforbund, Erik Røste og Ingvild Bretten Berg, havnet i mediene, har saken eskalert i kraft.

Torsdag møttes blant andre landslagstrener Alexander Stöckl og Bretten Berg på et hotell i Lillehammer for å diskutere saken.

Stöckl var den første ut av møterommet.

– Vi har hatt et møte i dag, men vi ble enige om at det er andre som kommenterer saken, sier østerrikeren til VG.

Et kvarter senere kom Bretten Berg ut.

– Dette var et internt møte og vi hadde en samtale om situasjonen og samarbeidet. Vi hadde et fint møte, sier hun til VG.

– Er dere nærmere en løsning?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer, sier Bretten Berg, som ikke ville svare på andre av VGs spørsmål.

Bråthen var ikke til stede på møtet og holdes foreløpig på utsiden av samtalene rundt hans fremtid i skiforbundet.

MØTESTED: Her var Stöckl i møte med ledelsen i skiforbundet.

Stöckl, utøverne på landslaget og et samlet Hopp-Norge har krevd at Bråthen får fortsette. På motsatt side har skiledelsen stort sett forblitt tyst. De har ikke ønsket å kommentere saken offentlig, noe de har begrunnet med at det er en pågående personalsak.

De har likevel stått på sitt hele veien; Bråthen er ikke ønsket med videre. Foreløpig er det ingenting som tyder på at det har endret seg etter dagens møte.

Tidligere denne uken ble varselet som er grunnlaget for konflikten avslørt i en sak hos VG. Bråthen (52) var frustrert fordi hoppjentene fikk renn etter renn avlyst i fjor, mens herrene konkurrerte som før. Da han lot seg intervjue om temaet, rant begeret over for ledelsen i Norges Skiforbund, som sendte et varsel til hoppsjefen.

Kontrakten mellom Bråthen og Skiforbundet har også nådd mediene. Kontrakten er underskrevet av både hoppkomiteens leder og Bråthen, men ikke Bretten Berg. Haug sendte deretter ut en pressemelding hvor han anklaget Bråthens for å ha forsøkt å kuppe egen ansettelse, og hevdet at kontrakten bare var et utkast – ikke en gyldig kontrakt.