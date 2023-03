DEN SATT! Maren Lundby jubler etter sitt finalehopp i stor bakke onsdag.

Sølv-Maren skal fly: − Det er det store målet i år

PLANICA (VG) Maren Lundby (28) tok VM-sølv i stor bakke - men er klar på hva som er vinterens store mål: Skiflyging i Vikersund neste helg. Halvor Egner Granerud (26) ber jentene gi seg selv tid til å lære.

Fredag starter hoppuken RAW Air, som avsluttes med Vikersund-renn helgen 17.-19. mars. Det er noe Maren Lundby har sett fram til i mange år:

– Jeg gleder meg voldsomt. Det er det største målet i år. Ikke VM, sier Lundby til VG.

«Problemet» er at FIS har bestemt at bare de 15 beste i RAW Air etter de fire rennene i Holmenkollen og på Lillehammer, får starte i Vikersund-bakken.

– Å få hoppe i Vikersund er det store målet for sesongen. Jeg har muligheten.

– Er du tilbake i verdenstoppen med sølvet i VM?

– Det er vanskelig å svare på. Jeg håper det. Håper at jeg kan være med å kjempe der oppe. Men det er så mange bra hoppere om dagen at det nok vil være tøft å gå for å vinne RAW Air. Jeg har jo vært ustabil tidligere i vinter.

Hennes personlige rekord er på 141,5 meter. Bakkerekorden i Vikersund er på 253,5 meter.

– Hvor langt vil du hoppe?

– Så langt som det går an!

SØLV: Maren Lundby blir hyllet av gullvinner Alexandria Loutitt (t.h.) etter at hun ble nummer to i stor bakke i VM.

Verdenscupleder for menn Halvor Egner Granerud gleder seg til å se jentene hoppe i Vikersund.

– Jeg tror det blir bra. Jeg håper både jentene og alle rundt og media har forståelse for at skiflyging og stor bakke er to forskjellige ting, og det er nøkkelting som må læres. De må kjenne på kreftene som er der.

– Hva er forskjellen fra stor bakke?

– Den første forskjellen er at du har 10 km/t høyere fart, noe som gjør at det blir mer press i skiene og en litt annen måte å fly på. I stor bakke i bakvind må du være ganske passiv, mens det i en skiflyvningsbakken handler om å ha med seg fart fra 120 meter og nedover.

– Det er noen små forskjeller, og det håper jeg de gir selv rom for å erfare og lære.

– Vi kommer nok til å se at noen av dem «tar det» og noen ikke. Sånn er det i skiflyvning. Det er vanskeligere, og forskjellene blir større.

– Hvordan blir det å se Maren Lundby i skiflyvning?

– Det blir kult å se alle jentene, både de norske og de utenlandske. Men Maren har selvfølgelig en ekstra dimensjon.

FLØY: Halvor Egner Graneruds lengste hopp: 244,5 meter i Planica i desember 2020.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er klar på at skiflygingen i Vikersund blir en stor milepæl for kvinnehopping.

– Og selvsagt særlig for Maren, som har stått på barrikadene for dette i mange år. Det blir et høydepunkt for sporten vår. Vi har stått i bresjen for å få det til.

Info RAW AIR 10.-12. mars: Holmenkollen. 13.-16. mars: Lillehammer. 17.-19. mars: Vikersund. Vis mer

– Det blir en fantastisk dag. Jeg gleder meg voldsomt. Det vet jeg at jentene gjør. Jeg har tro på at det kommer til å bli et veldig bra renn.

Vikersund-general Per Bergerud er trygg på at Maren Lundby blir blant de 15 som får hoppe.

– Det er veldig hyggelig at Maren igjen viser at hun er blant de aller beste i jentehopp. Hun har gjort en fenomenal jobb for å komme tilbake, sier Bergerud til VG.

PRØVEHOPPER: Anette Sagen i aksjon i Vikersund-bakken i 2004 - men det var som prøvehopper. 19 år senere skal jentene endelig ha sitt første renn i bakken.

– Med tanke på at Maren har stått i front for at jentene skal kunne hoppe i stor bakke og i skiflyging, er det perfekt at hun er tilbake i toppen nå.

Han forteller at Anette Sagen, Line Jahr og flere andre jenter var prøvehoppere i 2004 - for snart 20 år siden. Men ingen kvinner har hoppet i noe offisielt renn i Vikersund.

– Forventer du at samtlige 15 hoppere stiller?

– Ja, det tror jeg sikkert. Dette er hoppere på høyt nivå. Vikersund er en trygg og god bakke. Det eneste kravet er at de må ha fylt 18 år. Det har FIS satt som krav. Men jeg tror ikke det vil bli noe problem.

Det er såkalt «offisiell trening» for kvinnene i Vikersundbakken fredag 17. og lørdag 18. mars. Så er det konkurranse søndag den 19. mars.