1 / 3 Halvor Egner Granerud i sitt første hopp fredag. Halvor Egner Granerud i bakken i Bischofshofen fredag sammen med Silje Bråthen, som er en del av det norske støtteapparatet. Halvor Egner Graneruds foreldre, Marit Egner (lengst til høyre) og Svein Granerud (nummer to fra høyre) er på plass og følger sønnen i det siste rennet i hoppuken. forrige neste fullskjerm Halvor Egner Granerud i sitt første hopp fredag.

Hoppuka: Halvor Egner Granerud leder etter sterkt førstehopp

BISCHOFSHOFEN (VG) Halvor Egner Granerud (26) har lagt grunnlaget for totalseier i hoppuka i Bischofshofen fredag. Han leder etter et hopp på 139,5 meter.

Fredag skal den 71. vinneren av hoppuka kåres. I «pole position» Halvor Egner Granerud - som har et forsprang på Dawid Kubacki (32) på 23,3 poeng etter tre renn.

– Det var deilig. Nå begynner det å nærme seg, sier pappa Svein Granerud på TV 2s sending etter førstehoppet.

Nordmannen har økt den ledelsen før finaleomgangen i Bischofshofen. Nå skiller det 28,2 poeng ned til polakken.

– Halvor kan tillate seg å falle i 2. omgang, sier TV 2s ekspertkommentator Marius Huse på direkten.

Anders Jacobsen var den siste norske sammenlagtvinneren av den tysk-østerrikske hoppuken i 2006/2007.

Halvor Egner Granerud kan bli den niende nordmannen som vinner hoppuken sammenlagt og altså den første på 16 år.

Siden starten i 1953, har det bare skjedd ti ganger at den som har vært best etter tre renn, ikke har vunnet hoppuken sammenlagt.

Etter øs, pøsende regnvær under torsdagens kvalifisering, er det fint vær, varmegrader og masse feststemte mennesker i Paul Außerleitner-bakken i Bischofshofen fredag.

Etter at Stefan Kraft hadde flydd 141 meter, valgte juryen å gå ned på farten. De gikk ytterligere ned en bom da de aller beste skulle hoppe.

Anze Lanisek er nummer to bak Granerud før finaleomgangen. Dawid Kubacki er nummer tre.

Halvor Egner Granerud åpnet med å vinne rennet i Oberstdorf og fulgte opp med å vinne nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirchen. I Innsbruck ble han nummer to, men den norske landslagssjefen Alexander Stöckl mente at Granerud ble snytt for seieren fordi juryen gikk ned på farten da Kubacki skulle hoppe i 1. omgang.

Dermed røk muligheten for å kunne vinne alle fire rennene - noe bare tyske Sven Hannawald i 2001/02, polske Kamil Stoch i 2017/18 og japanske Ryoyu Kobayashi i 2018/19 har klart.

– Vi holdt oss bevisst borte fra Innsbruck, men vi måtte tilbake nå, sier Graneruds mor Marit Egner til VG. Innsbruck var nemlig kjent som sønnens «problembakke» i hoppuken - inntil hans to glimrende svev denne uken.

I Bischofshofen satte Granerud standarden ved å vinne kvalifiseringen torsdag.

Etter at flere av de andre norske hopperne har slitt i de siste rennene, var det opptur i Bischofshofens 1. omgang fredag: Marius Lindvik og Johann André Forfang hoppet begge 134,5 meter. Robert Johansson var ikke stort dårligere med 133,5 meter. Daniel-André Tande - med bart - hadde sterke 131 meter.

Nykommeren Kristoffer Eriksen Sundal landet på 130 meter og ble slått av Stefan Kraft med 141 meter.

Anders Fannemel var også tilbake for fullt med 128,5 meter, selv om det ikke holdt i duellen mot Manuel Fettner.