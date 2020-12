INNERTIER: Halvor Egner jubler inn i TV-kamera på sletta i Ruka etter drømmehoppet på 142 meter, som gjorde at han vant klart. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

E-posten til Stöckl endret alt for hoppkometen

Halvor Egner Granerud (24) var så nedbrutt etter fiaskohopping forrige sesong at han skrev brev til landslagstrener Alexander Stöckl (46). Hoppkometen ba om øyeblikkelig hjelp.

Søndag vant han verdenscuprennet i finske Ruka. Kjempehoppet i finaleomgangen førte til en knusende seier foran den tyske verdenscuplederen Markus Eisenbichler – den første på dette nivået – og da var det helt greit med gledestårer i NRK-innslaget etterpå.

– Jeg er et menneske med mye følelser, som har jobbet mye for det her, og det er en drøm jeg har hatt hele livet, sier Halvor Egner Granerud.

Men for åtte måneder siden så det temmelig mørkt ut for Asker-hopperen. Han landet på kulen - gang etter gang. Under Raw Air i Holmenkollen og Lillehammer ble han slått ut i kvalifiseringen. Noe drastisk måtte gjøres. Nokså brennkvikt mente åpenbart supertalentet med VM-gull junior (lag) fem år tilbake i tid.

Han forteller til VG at han skrev åpenhjertig til landslagstreneren.

– Jeg var oppgitt og skjønte at det måtte store endringer til. Derfor sendte jeg en e-post til Stöckl, og resten av støtteapparatet i april, hvor jeg ba dem peke på hva som var mine svake punkter i hoppingen, sier Halvor Egner Granerud.

Flere smarte hopptrenere enn bare Stöckl stakk hodene sammen. I Trondheim stilte Christian Meyer (landslagstreneren til Maren Lundby), Henning Stensrud (tidligere landslagshopper) og Andreas Stjernen (OL-vinner) opp for Granerud.

Norske vinnere Disse 31 norske hopperne har vunnet verdenscuprenn for menn. Antall seiere i parentes: Roar Ljøkelsøy (11), Anders Jacobsen (10), Roger Ruud (9), Espen Bredesen (8), Bjørn Einar Romøren (8), Anders Bardal (7), Vegard Opaas (7), Daniel-André Tande (7), Ole Bremseth (6), Sigurd Pettersen (6), Per Bergerud (4), Anders Fannemel (4), Ole Gunnar Fidjestøl (4), Tom Hilde (3), Johann André Forfang (3), Kristian Brenden (2), Robert Johansson (2), Erik Johnsen (2), Marius Lindvik (2), Rolf Åge Berg (1), Steinar Bråten (1), Lars Bystøl (1), Tom Christiansen (1), Kenneth Gangnes (1), Johan Remen Evensen (1), Dag Holmen-Jensen (1), Jon Inge Kjørum (1), Johan Sætre (1), Hroar Stjernen (1), Andreas Stjernen (1) og Halvor Egner Granerud (1). Vis mer

– Jeg hadde et to timer langt møte med Meyer, Stensrud og Stjernen om hvordan vi skulle gå frem. Ting måtte på plass igjen, og de stilte opp, selv om de var permittert. Det ble tatt tak i grunnteknikken min. På mange måter måtte jeg lære meg å hoppe på nytt, sier Ruka-vinneren.

Han har stått opp midt på natten for å kjøre buss gjennom den finske ødemarken– fra Ruka til Rovaniemi (20 mil) – for å fly sammen med hele verdenscupsirkuset til russiske Nizjnij Tagil hvor konkurransene fortsetter til helgen. Han er trøtt. Men stolt og glad over endelig å ha vunnet etter en to fjerdeplasser fra sesongstart.

– Jeg har startet vinteren med veldig stabil og god hopping. Så lenge jeg fortsetter slik, så tror jeg resultatene fortsatt vil komme. Det virker som det er mange som unner meg det jeg opplever nå, og det setter jeg stor pris på, sier Halvor Egner Granerud.

Alexander Stöckl bekrefter e-posten fra Granerud. Og at han i samarbeid med Magnus Brevig (assistenttrener og forskningssjef) la en strategi for å hjelpe hoppkometen tilbake på toppnivå.

– Halvor var veldig fornøyd med planen, og har fulgt den røde tråden i den siden i sommer. Det er veldig positivt at han stolte på vårt innspill. Men her tar jeg ikke æren. Det er de trenerne i Trondheim som har gjort jobben i det daglige arbeidet som fortjener ros, sier Alexander Stöckl.

Publisert: 04.12.20 kl. 22:04