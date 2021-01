VIL HOPPE MER: Maren Lundby. Foto: Geir Olsen

Maren Lundby etter nye avlysninger: − Håper noen forbarmer seg over oss

Maren Lundby (26) må innse at nok en verdenscuphelg går fløyten. Rennene på Lillehammer om drøyt to uker må corona-avlyses.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er kjedelig, selvfølgelig. Det er ikke noe mer enn det å si. Og forståelig. Jeg skjønner det med tanken på situasjonen i Norge nå. Håpet er at noen andre kan forbarme seg over oss, sier Lundby på en pressekonferanse onsdag kveld.

– Det er en spesiell situasjon i verden, men veldig kjedelig at det blir sånn. Det kom litt brått på nå, men jeg håper det kommer noen erstatningsrenn. Det hadde vært bra. Det begynner å bli tynt.

Sist helgs sensasjonelle vinner Eirin Kvandal (19) sier:

– Det er veldig trist, og vi må bare håpe at situasjonen blir bedre. Kanskje får vi noen ekstra renn i Raw Air eller at noen andre land tar over noe.

Hopp- og kombinertrennene på Lillehammer 12.–14. februar utgår, bekrefter kulturminister Abid Raja til VG.

– Det var planlagt at de fleste utenlandske skulle komme 9. februar, men med dagens nye regler er det ikke mulig å arrangere dette 12–14. februar. Det er ekstra vemodig at dette rammer Maren Lundby og de andre kvinnene som nå endelig skulle få hoppe. Det er ekstra trist. Men jeg tror alle forstår dette med situasjonen vi står i, sier Raja til VG.

Han sier til VG at det er for tidlig å si noe om dette vil ramme konkurransene som er planlagt i mars.

– Vi har respekt for denne avgjørelsen. Det er synd at en kort terminliste bare blir enda kortere, sier skipresident Erik Røste.

Terminlisten for de kvinnelige hopperne denne sesongen har vært et mareritt, først og fremst som følge av pandemien. Bare to av sesongens totalt 18 renn er avviklet til nå:

* Først ble rennene på Lillehammer i begynnelsen av desember strøket.

* Så fikk kvinnene gjennomført sin første konkurranse i Ramsau den 18. desember.

* Deretter ble de fire rennene som var planlagt i Japan i januar (Sapporo og Zaō Onsen) strøket.

* Sist helg ble det endelig hopping - denne gang i Ljubno i Slovenia.

* Førstkommende helg skulle det ha vært renn i Hinterzarten, men på grunn av trøbbel med ombygging av bakken der, er det flyttet til Titisee-Neustadt.

* Neste helg er det planlagt renn i Hinzenbach i Østerrike.

* Deretter var det planlagt renn i Kina, men det måtte avlyses.

* Erstatningsrennene på Lillehammer samme helg er nå avlyst.

* Helgen før ski-VM skal det etter planen være renn i Râșnov i Romania. Men tør verdenseliten dra dit rett før mesterskapet starter?

– Jeg føler ikke noen stor risiko. Vi har planer om å delta, sier både Maren Lundby og Eirin Kvandal.

Kvandal fra Mosjøen vant til stor overraskelse for de fleste rennet sist helg - i Ljubno. Lundby ble nummer fem.

Alexander Stöck håper det blir mulig med Raw Air senere i vinter:

– Det skal revideres om to uker. Vi må vente og se hvordan ting utvikler seg. Vi er fortsatt positive. Med de smitteverntiltakene vi har, så mener jeg at vi har bevist at vi kan reise trygt og holde smitten lav, sier landslagstreneren for herrer.