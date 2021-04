SKUFFET: Maren Lundby la lørdag kveld dette ut i sosiale medier. Foto: INSTAGRAM

Nei til skiflyging for kvinner: − Blir rett og slett motarbeidet

Hoppjentene får ikke delta i skiflygingsbakken den kommende sesongen.

Av Morten Asbjørnsen

– Jeg er veldig skuffet så klart. Det er faktisk ikke til å tro. Vi får stadig høre at vi ikke er attraktive nok til å ha like rammebetingelser som herrene. Det er dessverre vanskelig å få til når vi ikke får vise oss fra vår beste side. Man blir rett og slett motarbeidet, skriver Lundby i en tekstmelding til VG.

Dagbladet omtalte saken først.

Lundby har tidligere hatt en klar stemme i debatten om at kvinner skal få slippe til i skiflygingsbakken. Nå er det imidlertid utelukket. Renndirektør i FIS, Sandro Pertile, sier til Dagbladet at at ni nasjoner stemte mot, mens syv nasjoner stemte for.

– Norge var den eneste store nasjonen som stemte for, opplyser Pertile til Dagbladet.

