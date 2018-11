DISKET: Robert Johansson, her etter lagkonkurransen i Raw Air Vikersund i mars. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Robert Johansson disket i sesongåpningen: – Det ser skikkelig dumt ut

HOPP 2018-11-17T15:48:00Z

Robert Johansson (28) leverte Norges beste hopp i laghoppkonkurransen. Så ble han diskvalifisert. Dermed er det norske laget ute av konkurransen.

Publisert: 17.11.18 16:48 Oppdatert: 17.11.18 17:18

Årsaken bak diskingen skal være hoppdressen Johansson hadde på seg.

– Det er kjedelig. Han (FIS-representanten, journ.anm.) målte kroppen min for liten i forhold til dressen, sier en tydelig skuffet Johansson til NRK.

Det betyr at Norge ikke klarte å kvalifisere seg til finaleomgangen. De norske hoppernes sesongåpning i polske Wisla ble dermed av det forferdelige slaget. Norge endte på 10.-plass i lagkonkurransen.

– Jeg har ikke tenkt til å la det skje igjen. Det er en tøff start. Jeg må ta med meg at hoppingen fungerte bedre i dag, så får jeg håpe at det går bedre på kontroll neste gang.

– Litt krise

Johansson var Norges tredje hopper, og sto for det norske lagets beste hopp med sine 126.5 meter, helt til han ble diskvalifisert. Daniel Andre Tande startet for Norge med et 119 meter langt hopp, før Johann André Forfang fulgte opp med 120.

Norges ankermann Anders Fannemel svevde 122.5 meter før han landet. De norske hoppgutta hadde store problemer med å holde følge med vertsnasjon Polen som var suverene på hjemmebane.

Nå er de uansett ute og ikke med i finaleomgangen.

– Det er litt krise fordi vi trodde vi var godt innenfor det som er lovlig, så får vi beskjed om at det er det ikke på en utøver, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Ifølge landslagstreneren er det forskjell fra gang til gang, og varierer fra kontrollør til kontrollør hva som faktisk blir målt, og hvordan målingene blir vurdert.

VG har tidligere skrevet en sak om hvordan hopputøvere presser grensene for hva som er lov med dressen. Ting som å trekke ned undertøyet, dra stoff over ermene og presse ut magen er blant tjuvtriksene verdens hoppere bruker for å sanke medaljer og høye pengepremier. Anders Jacobsen er blant hopperne som tidligere har fått kraftige advarsler etter «dress-trikset» .

Petter Kukkonen, landslagstrener for det finske kombinertlandslaget, har sammenlignet dressjuks med doping . I 2015/16-sesongen ble norske hoppere disket hele 13 ganger .

– Man prøver å være på grensen, men samtidig være innenfor det som er lovlig. Vi syr ikke dressen på en annen måte enn vi gjorde i fjor, men det er ekstremt vanskelig. Jeg beklager at vi er i den situasjonen vi er i. Det ser skikkelig dumt ut, sier Stöckl.

Ny prosedyre

I starten av oktober ble Daniel-André Tande og Johansson også disket fra Grand Prix i Klingenthal på grunn av feilsydde hoppdresser .

– Vi sto der med «bikkjetryne» etterpå, og vi hadde ingen andre å skylde på enn oss selv, sa Clas Brede Bråthen den gang.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har endret på prosedyrene for kontroll av hoppdresser i år. Dette ble gjennomført under de to siste konkurransene i Grand Prix. Men der deltok ikke Norge, og gikk dermed glipp av viktig informasjon ifølge Bråthen.

Saken oppdateres.