GLOBAL SATSNING: Landslagssjef Clas Brede Bråthen vil gjøre hoppsporten mer global. Her i samtale med Sandro Pertile på Skimuseet, Holmenkollen.

Norge tar over hoppsatsingen til USA

HOLMENKOLLEN (VG) En historisk avtale gjør at de amerikanske hopperne på herre- og kvinnesiden nå blir en del av norsk hoppsport.

– Etter fire år med diskusjoner har vi funnet en vei til å gi USA en mulighet til å ta ut sitt potensial gjennom vårt system, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen til VG.

Norge tar rett og slett over satsingen til USA i et samarbeid som man aldri før har sett i internasjonal hoppsport. Allerede er det ansatt en norsk trener via Skiforbundet her hjemme som jobber i USA.

– Dette kan være med å åpne hoppsporten for det amerikanske markedet, et marked som er så stort at det også kan gi ringvirkninger for norsk hoppsport. Hvis hopp blir en relevant idrett i USA så har vi fått til en endring i hoppsporten. Det amerikanske markedet alene er større enn det europeiske hoppmarkedet til sammen, beskriver Bråthen.

Tanken er å bygge opp landslagene i USA på samme måte som i Norge ved å sette jenter og gutter sammen. Dernest skal det lages et konkurransetilbud slik norske utøvere får i Norge.

– Noen vil kanskje innvende at det er dumt å fokusere på å hjelpe andre nasjoner. Vi tror oppriktig at hvis vi hjelper USA så hjelper vi hoppsporten - og da hjelper vi også oss selv. Det kan bety mye for oss hvis vi får åpnet et så stort marked for hoppsporten. Vi ønsker å gjøre hoppsporten mer global, sier Bråthen.

Han sier de har inngått en avtale med Tore Sneli om å bli hovedtrener for USA.

– Han vil være på samme linje som de norske trenerne. De skal samarbeide for å utvikle alle utøverne i det internasjonale teamet. USAs lag vil være basert i Norge under vintersesongen.

Sportsdirektør for USA, Rex Bell, sier følende om avtalen:

– Som nasjon har vi stort postensial hvis vi får tilført ressurser. Får vi suksess vil skihopping ble mer relevant internasjonalt. Det er spennende å starte på denne veien med dere.

