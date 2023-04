SKITOPP: Sandro Pertile er renndirektør i FIS.

Norsk leder advarte FIS-direktør: − Helt uakseptabelt

I mars uttalte Sandro Pertile i Det internasjonale skiforbundet (FIS) at kvinner ikke burde få verdenscup i skiflyging. Da tok Stine Aaseth Korsen i Norges hoppkomité kontakt.

– Starten var god, men ikke god nok til å ha verdenscup neste år, forkynte Pertile overfor VG i et intervju som fikk Maren Lundby, hoppsjef Clas Brede Bråthen og kulturminister Anette Trettebergstuen til å reagere.

Kvinnene hadde nettopp hoppet historisk langt i Vikersund. Stine Aaseth Korsen er styremedlem i Norges Skiforbund og leder av hoppkomiteen. Hun ringte selv til FIS-toppen og kom med en advarsel.

– Jeg har snakket med Sandro. Det han sa var jo helt ugreit. Jeg har brukt masse tid på å la han skjønne at kulturelt i Norge så er det helt uakseptabelt at vi har forskjellige regler for gutter og jenter. Det er ingen i Norge som aksepterer det. Jeg lot han vite at vi ikke vil gå stille i dørene, forteller Korsen til VG.

SJEF: Stine Aaseth Korsen er leder for hoppkomiteen i Norges Skiforbund.

Sist lørdag fikk Norge et foreløpig gjennomslag, da kalenderkomiteen i FIS foreslo å arrangere verdenscup for kvinner i skiflyging neste sesong.

– Når beslutninger er tatt, vil vi alltid være lojale, men vi var tydelige på at vi ikke ville la denne saken passere. Sandro fikk en tydelig beskjed om at vi ikke ville ta lett på dette, sier Korsen, som er lettet over utfallet på helgens møte i Sveits.

– Det har vært flere samtaler. Sandro er en fin fyr å samarbeide med, men du ser kulturforskjellene ekstremt godt.

På spørsmål om hvordan Pertile opplevde tilbakemeldingene, roser italieneren Korsen.

– Stine har stor verdi for norsk skihopp. Og jeg tror virkelig at kvinner vil få verdenscupstatus (i skiflyging). Vi beveger oss alle i samme retning, sier FIS-direktøren til VG nå.

Etter en livslang kamp fikk Maren Lundby og damene i verdenseliten endelig sette utfor i skiflygingsbakken i Vikersund lørdag 18. mars, men da i et renn med FIS-status. Bakgrunnen for kampen om verdenscupstatus skyldes likestilling, men også kommersielle interesser.

– Det er viktig for oss å få frem hvor stor forskjellen er. Det handler også om penger. Hopp er en krevende sport, rent økonomisk. Hvis vi ikke får TV-sendt et skiflygingsrenn, hjelper man ikke jentene med å få kommersialisert på sporten sin.

– I et verdenscuprenn får utøverne reisestøtte, noe som betyr at hele verden kommer. TV-rettighetene for verdenscupen er solgt, noe som bygger et marked rundt skiflyging for kvinner, som har bevist at de fortjener det, sier Korsen.

Hun roser samtidig hoppsjef Bråthen for en uvurderlig jobb.

– Hadde vi ikke hatt Clas Brede Bråthen, hadde vi ikke fått gjennom disse tingene. I alle disse årene, har han hatt full kontroll på hvordan man går frem i slike prosesser. Han har evnen til å aldri gi seg. Det er det som er helt nødvendig for oss og grunnen til at vi tok den «fighten» om ham. Vi som er i idretten vet nøyaktig hvorfor han er så viktig.