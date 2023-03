Daniel-André Tande er klar for skiflygingsrennet i Planica. Her under Raw Air i Vikersund. Foto: Geir Olsen / NTB

Tande klar for Planica igjen: − Kjente at hele kroppen skjelver

Daniel-André Tande landet på 200 meter og kvalifiserte seg til skiflygningsrennet i Planica-comebacket. Johann André Forfang hoppet hele 239,5 meter.

Alle de norske hopperne tok seg videre i kvalifiseringen.

Denne helgen avsluttes verdenscupsesongen i hopp på sedvanlig vis med skiflyging i Planica. For to år siden endte rennene svært ille for Kongsberg-hopper Tande. Et svært dramatisk og stygt fall endte med at han ble liggende i koma.

Torsdag var han tilbake i mammutbakken i Planica, og etter to vellykkede treningshopp, der det lengste målte 201 meter, var han klar for kvalifiseringen.

– Hele kroppen skjelver

Der landet han på 200 meter og kvalifiserte seg til rennet.

– Det var godt å komme seg utfor. Jeg var egentlig ikke altfor nervøs foran førstehoppet, og så kom jeg ned på sletta og kjente at hele kroppen skjelver. Da merker man at det var godt å komme seg gjennom. Etter det har jeg prøvd å kose meg og ta steg for steg, sa Tande til Viaplay.

– Det er deilig å være tilbake og komme meg over 200 to ganger i dag, så forhåpentligvis kan jeg komme meg lit lengre i morgen, fortsatte han.

Forfang har en åttendeplass som beste denne sesongen, og torsdag knallet han til med et kjempehopp på 239,5 meter.

Alle videre

Halvor Egner Granerud, som har vunnet tre skiflygningsrenn denne sesongen, landet på 220,5 meter, men fikk flere poeng enn Forfang og endte på 5.-plass.

Robert Johansson (212,5 meter), Bendik Jakobsen Heggli (222), Kristoffer Eriksen Sundal (205), og Sondre Ringen (206,5) er også klar for fredagens konkurranse.

Rennet i Planica går av stabelen klokken 15 fredag. Lørdag er det lagkonkurranse før sesongen avsluttes med individuell konkurranse søndag.

Japanske Ryoyu Kobayashi innehar rekorden i mammutbakken i Planica. Han hoppet 252 meter i 2019.

