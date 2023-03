STØTTER KVINNENE: Arne Scheie taler damehoppernes sak.

Scheie ut mot hoppavgjørelse: − Jeg forstår det ikke

VIKERSUND (VG) TV-veteran Arne Scheie (79) er kritisk til tidspunktet Maren Lundby (28) og de andre i verdenseliten konkurrerte på under tidenes første skiflygingsrenn for damer.

Den mangeårige hoppkommentatoren mener damene ikke fikk hoppe i beste sendetid i Vikersund. Mens Lundby og de øvrige Raw Air-utøverne satte utfor klokken 10.00, skal herrene i aksjon klokken 16.00 med finale 17.05.

– Jeg syns det er trist. Det er ikke bra. Fra 1930-tallet har kvinnene måttet ta små skritt i riktig retning. Dette tyder på at de må fortsette med det. Det neste skrittet er at de må få hoppe i beste sendetid, som gutta, sier Scheie til VG.

– Det har hele tiden vært kamper mot skipamper og andre. Nå er kvinnene endelig i Vikersund, men får ikke hoppe i beste sendetid. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke FIS her. Er de redd for at kvinnene ikke skal klare dette? undrer Scheie.

FORTVILTE: Maren Lundby satte personlig rekord med 216,5 meter på prøvehoppet søndag formiddag, men lyktes ikke helt under konkurransen.

Han var selv til stede i Vikersund lørdag morgen for å se kvinnene hoppe for første gang i Vikersund i offisiell trening. Da fikk Scheie se flere verdensrekorder. Lengst var canadiske Alexandria Loutitt med 222 meter.

Søndag økte slovenske Ema Klinec rekorden til 226 meter etter bare noen få forsøk i verdens største bakke.

– Det syns jeg er veldig, veldig bra. Det har vært en lang kamp for kvinnene når det gjelder skihopping. På 1930-tallet sa skipresidenten at han ikke ville bære lik ut av Holmenkollen. Han mente det var for farlig for dem. Da stanget kvinnene hodet mot veggen, sier Scheie.

Vikersund-general Per Bergerud er leder for arrangøren. Han opplyser til VG at de og Norges Skiforbund ønsket å avviklet rennet senere på dagen, men at Det internasjonale skiforbundet hadde myndighet til å legge det på morgenen.

– Vi samarbeider med Skiforbundet og gir innspill. Vi ønsket et tettere program, men FIS er endelig beslutningstaker. Det er en lang prosess med innspill og diskusjoner. Det er et puslespill. Hovedgrunnen til at jentene hopper tidlig, er fordi renndirekøten for damene ville ha rennet tidlig. For da var man mest sikret med tanke på vind, sier Bergerud til VG.

Da VG møter renndirektør Chika Yoshida i FIS i Vikersund, forklarer hun avgjørelsen med bakgrunn i sikkerhet.

– Alle vet at det er mer vind på ettermiddagen, spesielt i mars i disse store bakkene. Vi diskuterte selvfølgelig med de lokale arrangørene og Norges Skiforbund. Sammen med ekspertene våre, bestemte vi oss for klokken 10.00, sier Yoshida til VG.

FIS-SJEF: Chika Yoshida er renndirektør for damehopp i Det internasjonale skiforbundet.

– Var det en enkel eller vanskelig avgjørelse?

– Det var en enkel avgjørelse. Vi diskuterte det ganske mye, og vi var på samme side. Vi må passe på at kvinnene får starte med gode forhold. Hvis forholdene ikke var gode nok eller ustabile, ville det ikke blitt en god plattform for jentene. Det første rennet har vært suksessfullt. Utøverne har vært fantastiske, sier FIS-sjefen.

Scheie mener likevel at vind ikke er et godt nok argument.

– Det er unnskyldninger. Jeg har sett på kvinnene. Alle hopper veldig bra, over 200 meter. Vi får håpe at kvinnene blir vurdert på linje med guttene fremover. De beste jentene skulle også ha hoppet i «primetime». Det har vært en lang, tøff kamp, men nå er det bortimot en seier for jentene. Det ser jeg på med glede, sier Scheie.

Han får støtte av den norske hoppsjefen, Clas Brede Bråthen.

– Ja, jeg forstår Arne. På sikt ønsker jeg også det. Nå har vi hatt det første rennet her og kan argumentere for at vi får flyttet kvinnene inn i «primetime» med gutta, sier Bråthen til VG.