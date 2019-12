PRØVER Å FINNE FORMEN: Daniel-André Tande forsøker å finne igjen «godfølelsen» sammen med hopptrener Magnus Brevig. I bakgrunnen observerer Alexander Stöckl og Thomas Lobben. Foto: Geir Olsen

Dette er Tandes kriseplan for å redde hoppuka

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Nedbrutt og forbannet forsvant Daniel-André Tande (25) ut bakveien etter Oberstdorf-fiaskoen. I en gymsal på en barneskole i Garmisch-Partenkirchen forsøker han å finne tilbake til toppformen.

Nå nettopp

Landslagstrener Alexander Stöckl (48) har lagt en plan. En kriseplan som skal berge resten av Hoppuka for hopp-sjarmøren fra Kongsberg. Mandag ettermiddag startet det med volleyball, så gikk treningen over i tilløps- og satsbevegelser på et rullebrett.

– Det jeg gjør her i gymsalen på brettet er helt perfekt. Men når jeg kommer i hoppdress sliter jeg med å få «beina under meg». Satsbevegelsen sitter, men jeg må komme i riktig sittestilling når jeg kjører ovarennet. Det jeg gjør feil er at jeg ikke får lagt igjen nok energi i hoppkanten, sier Daniel-André Tande.

Hoppuka 29. desember: Oberstdorf. 1. januar: Garmisch-Partenkirchen. 4. januar: Innsbruck. 6. januar: Bischofshofen.

Det handler om å finne seg selv igjen. Kurven fra sesongstarten i november med seier både i polske Wisla og finske Ruka – og suveren ledelse i verdenscupen – minner om et børskrakk. Og det haster for Tande. Tirsdag er det trening og kvalifisering. Onsdag går Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Verdens mest berømte hopprenn.

– Jeg er en type som ikke liker å tape. At jeg ikke får hoppe 2. omgang i Oberstdorf er fryktelig kjedelig. Spesielt når jeg trodde jeg hadde funnet ut av det, så fungerer det ikke. Så prøvde jeg noe nytt, så fungerte heller ikke dét. Og da kjennes det veldig irriterende, sier Tande.

Det var ille i Engelberg før jul, hvor han ikke kom til finaleomgangen i to renn, og det fortsatte med kulhopping og 43. plass i søndagens åpningsrenn i Oberstdorf. Tande landet på stusslige 112,5 meter. Marius Lindvik – med dagens lengste under folkefesten i Schattenbergbakken (25 500 tilskuere) – banket til med 139 meter.

Kontrasten fra den råsterke sesongåpningen – og tidligere drømmehopp fra Hoppuka med seier i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck for tre år siden – er enorme.

Men Tande understreker at han gjør alt som står i hans makt for å komme tilbake i superslag. Hele landslagsapparatet hjelper til. Og på hjemmebane er samboer Anja Nymoen Søberg viktig støttespiller. Sammen med mamma Trude Tande som kommer til rennet i Innsbruck.

– Fruen er flink med meg, og jeg får kjeft tilbake hvis jeg er for negativ, sier Tande.

Han lo og var åpenbart seg selv på vei til trening på de brosteinsbelagte gatene i idylliske Partenkirchen mandag. Tyskere på fortausrestauranter ropte «Heia Norge», og ga tommelen opp for Tande.

PAKKET SAMMEN: Daniel-André Tande pakket sammen sko og ski etter skuffelsen i Oberstdorf, og forlot bakken uten en kommentar. Foto: Geir Olsen

Landslagstrener Alexander Stöckl tror Tande kan ha lagt for stort press på seg selv. Han ser bare en vei ut av uføret.

– Det er ikke magi, men hardt arbeid som må til nå. Det handler om å finne en teknisk løsning for å få ham tilbake der han var tidligere i sesongen. Jeg forsøker å lage et teknisk bilde som passer hans hode, sier Alexander Stöckl til VG.

Publisert: 30.12.19 kl. 19:00

Mer om

Flere artikler