UT PÅ BÅRE: Nika Kriznar ligger på båre, og fraktes ut av OL-bakken på Lillehammer Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Kjørt til sykehus etter hopp-drama – Lundby falt fra seieren

LILLEHAMMER (VG) Maren Lundby (25) mistet seieren med fall da Raw Air utviklet seg til et fryktelig drama. Nika Kriznar krasjet inn i reklameskiltene på sletta – ble kvestet – og måtte fraktes vekk i ambulanse.

For mindre enn 10 minutter siden

Den slovenske jenta ventet kanskje vel lenge før hun startet plogingen for å minske farten. Sekunder etter lå hun livløs ved reklameskiltene. Det ble et langt stopp i rennet mens hun fikk førstehjelp - og fraktet på båre ut av bakken - og videre i en ambulanse.

Maren Lundby klinket til med fantastiske 139 meter i finaleomgangen. Hun måtte imidlertid nedi med hendene. Det kostet henne seieren. Hun ble slått av Sara Takanashi med 1,5 poeng. Men Silje Opseth jubler aller mest. Hun havnet på en sensasjonell tredjeplass etter kjempehopping.

FALL: Maren Lundby måtte sette seg etter kjempehoppet på 139 meter. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Under meget vanskelig forhold med baktrekk - og nesten 15 minutters venting på toppen før hun fikk slippe fra bommen i 1. omgang - hoppet Lundby til 4. plass i 1. omgang. Men hun taklet utfordringene. Og leder nå også Raw Air sammenlagt.

Og kanskje avgjorde hun verdenscupen sammenlagt. Chiara Hölzl (Østerrike) som hadde den gule ledertrøya fikk samme håpløse forhold som Lundby, og falt i utkjøringen, og endte helt nede på 9. plass.

FALL: Chiara Hölzl faller fra tetkampen under rennet på Lillehammer. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Det er ikke mange ukene siden Lundby vant frem med kravet om VM i storbakke i Oberstdorf neste år. Nå synes hoppdronningen fra Toten det er på høy tid med mer likestilling i hopp. Først skiflyging. Så flere OL-øvelser for kvinner. I dag er de avspist med ett renn (normalbakke) - øvelsen Lundby vant i Pyeongchang-OL - for to år siden.

Det er snart to år siden det internasjonale skiforbundet (FIS) opphevet restriksjonen om bakkestørrelser for kvinner. I praksis betyr det at Maren Lundby og jentene i hoppsirkuset kan hoppe i Vikersund – verdens største hoppbakke (sammen med Planica) – men fortsatt er ikke skiflyging for kvinner på terminlistene.

les også Gladmelding fra FIS til Maren Lundby: – Gir en enorm boost

Det vil Lundby ha en slutt på. Neste sesong bør jentene få hoppe i monsterbakkene. Akkurat som guttene. Raw Air-finalen i Vikersund passer ypperlig mener hun – og hopp på 250 meter. Hun hevder det er et unisont ønske blant sine hopp-kolleger.

– Det vil være rart om vi ikke hopper skiflyging, og OL i stor bakke snart, sier Maren Lundby.

Hun kjempet innbitt for storbakke i VM. Og vant, selv om det formelt sett ikke er godkjent ennå, og den seieren har hun tenkt å bruke til det beste for egen idrett.

les også OL-nyheten som gjør Lundby hoppende glad

– Jeg er klar for skiflyging. Når det kommer som øvelse vet jeg ikke. Men jeg er sikker på at det kommer et debatt om det i løpet av våren, sier Lundby.

Hun har i hvert fall full støtte blant sine medsøstre ifølge hennes egen interne «spørreundersøkelse».

– Jeg har spurt mange blant de som er topp 20 i verdenscupen. Og dem har veldig lyst å hoppe skiflyging. Hele gjengen, sier Maren Lundby.

Sportssjef for hopplandslagene, Clas Brede Bråthen, sier det ikke er noen hindring for at jentene ikke skal få hoppe skiflyging.

– Det må formelt sett sendes en søknad og behandles av FIS, sier Bråthen.

På spørsmål fra VG om anmodningen kommer fra Norge etter sesongslutt sier han at «Norge alltid har jobbet for kvinnehopp». Og han håper at IOC gjør som FIS slik at det blir storbakke for jentene i Beijing-OL om to år.

VG oppdaterer saken

Publisert: 09.03.20 kl. 22:00

Fra andre aviser