LURING: Eero Hirvonen var en av de finske kombinertgutta som stilte med «kuletruse» på kroppskontrollen i Ruka. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Stakk vaskekluter i trusen for å lure hoppkontrollen

De finske kombinertløperne bekrefter at de stilte med vaskekluter i trusene foran verdenscupåpningen i Ruka i forrige uke. Det planlagte jukset – for å hoppe med større dresser – ble gjort for å vise hvor lett det er å lure kontrollen til Det internasjonale skiforbundet (FIS).



Det finske kombinertlandslagets hopptrener, Petter Kukkonen, innrømmer overfor Ilta-Sanomat at de puttet kluter og bomull under pungen. Poenget med dette høyst merkverdige grepet er at utøveren får «kortere bein» i den obligatoriske kroppskontrollen foran konkurransesesongen. Det igjen gir lov til å ha et uforholdsmessig stort areal i skrittet på hoppdressen. Med manipulerte tekstiler hopper man betydelig lenger. Opp mot ti meter ekstra i en storbakke er sannsynlig.

Kukkonen har informert FIS om hva de har gjort. Renndirektør Lasse Ottesen bekrefter at de har mottatt en redegjørelse fra den finske hopptreneren og det finske laget. Men Ottesen – som hoppet til OL-sølv under Lillehammer-lekene – benekter på det sterkeste at de har sovet i time, og latt det skure å gå, til fordel for kombinertsportens stormakter Norge, Tyskland og Østerrike – slik Kukkonen antyder.

FIS-BOSS: Lasse Ottesen på jobb som renndirektør for kombinert. Her fra en tidligere år i Ruka med bakken i bakgrunnen. Foto: Bjørn Arne Johannessen

Ifølge Kukkonen kan kroppsmålingen bare bli troverdig hvis man går over til mekanisk måling av utøverne med en skanner, eller at den overvåkes av en lege, mens utøverne blir målt naken. Da vil man utelukke alle muligheter for «kreative truser» påpeker han.

Han medgir overfor Ilta-Sanomat at han kjenner til historier hvor verdenscupløpere har brukt vaskekluter, sokker, svamper, tamponger – og til og med tennisballer – for å skaffe seg truseskjulte kjønnsorganer i XXL-størrelse.

– Sanksjonen for juks av dette slaget bør være det samme som for kjemisk doping. Jeg vil sammenligne denne målingen med en vanlig dopingtest; i den må testeren se at urinen kommer fra urinrøret, det vil si at han må se kjønnsorganene til utøveren, sier Kukkonen.

Det er ikke første gang finnen stikker hånden inn i «vepsebolet». Han fortalte detaljert om hvordan det ble manipulert med hopputstyret – både i hopp og kombinert – under Falun-VM for fem år siden. Etter sesongen gikk FIS til omfattende skjerping av reglementet.

Janne Ahonen syr dresser for det finske laget. Hopplegenden med VM-gull og fem sammenlagtseiere i Hoppuka (rekord) er forferdet over det han ser. Nå oppfordrer han FIS til å ta affære.

LEGENDEN: Janne Ahonen er skredder for de finske hopperne. Her er han fotografert i Hoppuka, da han var på toppen av karrieren. Foto: Geir Olsen

– Når du fyller buksene, så er det ikke bare snakk om en liten fordel, det er egentlig et større problem enn doping, sier Janne Ahonen, som også jobber som hoppekspert i YLE.

Lasse Ottesen bekrefter at han har mottatt informasjonen fra Finland og deres kritiske bemerkninger. Han sier at kombinert og hopp gjør identiske målinger av kropp på verdenscuputøvere foran hver sesong.

– Det er ting vi har lov til, og ting vi ikke har lov til, og det er kanskje her vi må gjøre noe med systemet vårt. I og med at vår utstyrskontrollør Guntram Kraus ikke er lege, så har han ikke lov å måle våre utøvere helt naken. Er det en utøver som legger en sokk, eller noe annet i rumpesprekk eller under testiklene, så er det mulig at vi ikke oppdager det, sier Lasse Ottesen.

Han medgir at han aldri har fersket noen utøvere i kroppskontroller. Men bekrefter at det er noen som prøver seg med «kreativ kroppsfasong» når de står der i nesten bare nettoen.

– Vi har gjort et såkalt internasjonalt mål for utøveren, som gjelder hele sesongen, men vi har aldri tatt noen i juks. Det vi har gitt beskjed om til en del utøvere er at de må senke skuldrene, puste med magen og stå balansert på hele foten, sier Ottesen.

TESTSENTER: Tom Hilde og Jarl Magnus Riiber (t.h.) på verkstedet til kombinert i Holmenkollen. Foto: Helge Mikalsen

Tom Hilde er hopptrener for de norske kombinertguttene, og jobber med hopputstyret til stjerneløperen Jarl Magnus Riiber. Han synes ikke det er noe gøy å høre at kollega Kukkonen hevder at det jukses.

– Hvis finnene hevder det er den måte vi vinner skirenn på, så tar de helt feil. Vi holder oss innenfor det FIS har bestemt. Men putter du noe i trusen før måling, så har du gått langt over streken. De norske løperne ble kroppsmålt i Ruka, og man kunne tydelig se konturene av de «vanlige tingene». I hvert fall da jeg var til stede på målingen, sier Tom Hilde.

Publisert: 04.12.20 kl. 18:19