«Mirakelmannen» til Lundby forlater hopp

Han får mye av æren for at Maren Lundby klarte å hoppe til OL-gull med skade. Men nå slutter Lars Haugvad – hoppernes «mirakelmann» – i jobben som medisinsk koordinator.

Haugvad (34) bekrefter overfor VG at han skal over i en ny stilling i det medisinske støtteapparatet i Olympiatoppen. En jobb som retter seg inn mot Tokyo-OL om to år. Etter syv år med hopperne – hvor de har vunnet alle de store titlene – takker Haugvad for seg.

Det er dårlig nytt for Maren Lundby .

– Trist og veldig kjedelig å høre. Jeg må bare gi Lars mye av æren for at jeg kunne hoppe OL-konkurransen i Pyeongchang. Uten tryggheten hans i situasjonen hvor jeg var presset med hofteskaden spørs det hvordan det hadde gått. Han overbeviste meg om at det kom til å gå bra. Og det var utrolig viktig for det mentale, sier Maren Lundby.

Etter at OL-gullet var sikret fortalte hoppdronningen fra Toten om 24-timersdramaet fra OL . Hvordan hun reiste seg fra et dramatiske fall på trening til olympiske mester. En spinnvill fortelling om et gullhåp oppløst i tårer, nedbrutte trenere, og en Haugvad som på mirakuløst vis fikk henne klar med fysikalske behandlinger. Den siste – og kanskje helt avgjørende – på en puff i garderoben rett før hun skulle hoppe OL-konkurransen.

Men det er ikke bare Lundby som henger med nebbet etter Haugvads exit. Også landslagstrener Alexander Stöckl beklager at de mister ham.

– Fryktelig trist, fordi Lars Haugvad har vært en veldig viktig støttespiller for oss i mange år, sier Alexander Stöckl.

Landslagstreneren har jobbet tett sammen med Haugvad (manuell terapeut) i syv år.

– Haugvad har gjort en kjempejobb. Og jeg vil spesielt trekke frem jobben har han gjort i forbindelse med Kenneth Gangnes etter korsbåndsskader. Men jeg skjønner at han vil ta et nytt steg innen sitt fag, sier Alexander Stöckl.

Han legger til at det ikke er bestemt hvem som skal ta over jobben som medisinsk koordinator for hopperne.

