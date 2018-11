DISKET: Det var etter dette hoppet i lørdagens lagkonkurranse at Robert Johansson ble disket på grunn av for stor hoppdress. Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Så mange ganger er Norge blitt hoppdress-disket

HOPP 2018-11-18T20:45:32Z

I løpet av de fire siste verdenscupsesongene har norske hoppere blitt disket 18 ganger. 17 av dem kom som følge av feil med hoppdressen. For høye tall, erkjenner landslagstrener Alexander Stöckl.

Publisert: 18.11.18 21:45 Oppdatert: 18.11.18 22:19

Lørdag ble den norske laghoppkonkurransen spolert av en for stor hoppdress . Robert Johansson (28) fikk beskjed fra utstyrskontrolløren at «beltet» rundt livet var for romslig, og dermed fikk ikke den norske kvartetten hoppe finaleomgangen i Wisla.

– Det ble en småtung helg sånn sett. Men alt tatt i betraktning kommer jeg styrket ut av situasjonen, sier Johansson til VG etter søndagens individuelle renn i Polen.

Der ble dressen endelig godkjent, men lillehamringen ble bare nummer 16 i rennet som russiske Jevgenij Klimov (24) vant.

Her har Norge blitt disket for utstyrsfeil: 2014-15-sesongen: * 28. november 2014: Joachim Hauer diskes i Ruka, Finland (Feil hoppstøvel) * 21. februar 2015: Johann Forfang diskes i VM i Falun, Sverige (Hoppdress) ​2015-16-sesongen: * ​ 21. november 2015: Anders Fannemel diskes i lagkonkurransen i Klingenthal, Tyskland (Hoppdress) * 5. desember 2015: Espen Røe, Joacim Ødegård Bjøreng, Halvor Egner Granerud og Joachim Hauer diskes på Lillehammer (Hoppdress) * 6. desember 2015: Andreas Stjernen diskes på Lillehammer (Hoppdress) * 20. desember 2015: Anders Fannemel diskes i Engelberg, Sveits (Hoppdress) * 30. januar 2016: Kenneth Gangnes diskes i Sapporo, Japan (Hoppdress) ​2016-17-sesongen: * 25. november 2016: Joachim Hauer diskes i Ruka, Finland (Hoppdress) * 10. mars 2017: Anders Fannemel, Halvor Egner Granerud, Marius Lindvik blir disket fra Raw Air i Oslo (Hoppdress) * 23. mars 2017: Johann André Forfang diskes i kvalifiseringen i Planica, Slovenia (Hoppdress) * 26. mars 2017: Daniel-André Tande diskes i Planica, Slovenia (Hoppdress) ​2017-18-sesongen: ​* 13. januar 2018: Johann André Forfang diskes i Kulm, Østerrike (hoppdress) 2018-19-sesongen: 17. november 2018: Robert Johansson diskes i Wisla, Polen (Hoppdress) PS! Kun herrenes verdenscuprenn er tatt med i oversikten. Disk i kontinentalcup og plastrenn på sommerstid er ikke tatt med. Årsak til disk er oppført i parentes.

Johanssons disk lørdag var 18. gang i løpet av de fire siste sesongene at norske hoppere har blitt disket på grunn av utstyrsfeil. Det viser en gjennomgang som VG har gjort av samtlige verdenscuprenn siden høsten 2014.

– Det er et litt for høyt tall, innrømmer Stöckl til VG når han får høre omfanget.

Østerrikeren mener likevel at man må være helt på kontrollgrensene i hoppsporten. Alle bæreflater i luften må utnyttes maksimalt for å være konkurransedyktige med de andre nasjonene.

Det er også Johansson enig i:

– Det er ikke noe forskjell på oss og andre nasjoner der. Alle vil ha best mulig utstyr, sier hopperen.

– Vi opplever at det er knalltøft og det har det vært veldig lenge, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til VG om utstyrskrigen i hoppsporten.

Av de 18 gangene norske hoppere har blitt disket er 17 av dem på grunn av ikke godkjent hoppdress. Én gang har Norge blitt disket for ikke godkjent skotøy.

– Det er en utfordring å tilpasse en hoppdress til en kropp som er i stadig forandring, erkjenner Stöckl.

– Spiser du mer til lunsj en dag og skal hoppe etterpå, så vil dressen være tettere.

Og det er mye som skal tas hensyn til når utøverne kontrolleres på toppen og ofte i målområdet etter hoppingen:

Luftgjennomstrømning

Størrelse på dressen i forhold til kroppen på utøverne

Hvordan hopperen har på seg dressen.

Såkalt «sagging», der hoppdressen dras ned i skrittet for å få større bæreflate, er blitt forsøkt motvirket ved at dressene har fått et ikke-fleksibelt «belte» rundt livet. Det var dette som ikke ble godkjent da Johansson fikk nei fra kontrolløren lørdag.

I tillegg kommer bredde på ski, hvor bindingene er plassert, og lengde på sko.

Derfor kontrollerer det norske servicelaget utstyret før hopperne skal inn til kontroll.

– Servicepersonell har en gjennomgang med utøveren før hver eneste konkurranse. Det er en stadig tilpasning og optimalisering, sier Stöckl.

– Er det ofte forskjell fra det dere måler internt og når dere kommer til kontroll?

– Man prøver å måle på akkurat samme måte som kontrolløren gjør. Det er relativt enkelt med skilengde og skostørrelse, men en utfordring med tanke på kropp og hvordan dressen sitter.

Bråten syns det er vanskelig å ta stilling til om tallet på 18 diskvalifikasjoner er høyt eller ikke. Samtidig påpeker han at Norge er en av nasjonene med flest hoppere og at mange er relativt ferske på øverste nivå. Det øker igjen sjansen for at noen havner på feil side av kontrollgrensen.

Men han har aldri følt på at Norge har blitt mistenkeliggjort av enten Det internasjonale skiforbundet, eller av konkurrerende nasjoner.

– Aldri! Det er sjelden jeg har fått så mange lykkeønskninger som jeg fikk i dag (dagen etter Johanssons disk).

Johansson sier at lørdagen ble tøff. Følelsen av å ha skuffet lagkamerater hang i, men 28-åringen ble raskt tilgitt.

– Det er bare å se fremover. Dresskontrollen i dag gikk kjempefint, og jeg gleder meg allerede til neste helg og nye renn, avslutter han.

Neste helg er det to nye verdenscuprenn i finske Ruka.