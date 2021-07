SOMMERTRENING? Maren Lundby har bestemt seg for å være mest tilskuer i hoppbakken denne sommeren. På den måten skal hun bli best mulig i OL til vinteren. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Lundby dropper sommerhopping: − Jeg må stoppe opp

MIDTSTUBAKKEN (VG) Maren Lundby (26) står og ser på at landslagskompisene hopper. Hun skal bli enda bedre til OL – ved å hoppe mindre.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

– Jeg skal nok ikke hoppe så mye som jeg har gjort før, forteller hun til VG i Oslos sommersol.

– Det blir en annerledes sommer for meg. Jeg har vært toppidrettsutøver siden jeg var 13 år, og det har blitt mye spesifikk trening over mange år. Derfor tror jeg kanskje det er året for å bryte opp litt.

Det skal Maren Lundby gjøre ved å trene på alt annet enn hopp denne sommeren.

– Jeg trener variert og godt. Tanken er at dette skal være veien for meg til OL-sesongen.

Verdensmesteren fra sist vinter har ikke bestemt seg helt sikkert for hvordan sommeren blir, men svarer slik når VG spør om det kanskje ikke blir hopping før snøen kommer:

– Nei, sannsynligvis ikke. Det er den planen jeg har mest tro på, også med tanke på at jeg vil ha en lang karriere.

Hoppsportens ukronede regent er i ferd med å nå punktet der hun har vært toppidrettsutøver en større del av livet enn hun ikke har vært toppidrettsutøver. I en alder av bare 26 år.

– Ja, det er ganske spesielt. Og det har gått fort. Men nettopp derfor må jeg stoppe opp og tenke meg om. Tenke at jeg ikke skal gjøre det samme som andre hele tiden. Og det har jeg vært flink til. Jeg har prøvd å gå nye veier, det gir motivasjon. Også i år vil jeg gå ut av normalen.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen synes det er et fornuftig valg:

– Tidenes kanskje beste skihopper trenger alternativt opplegg for å nå målene sine, fastslår han.

Lundby fikk en lett hjernerystelse i en fotballkamp sist uke, men er nå tilbake i trening for fullt.

– I fjor var det spesielt fordi jeg hadde en kneskade som jeg ikke ville trigge for mye. Samtidig har jeg bygd opp en god base fra yngre dager, da jeg trente allsidig. Det har vært en styrke for meg at jeg har vært så gjennomtrent. Planen er å få det litt tilbake.

– Var kneet et problem etter VM-gullet sist vinter?

– Nei, det var ikke noe spesielt.

– Skal du fortsatt være med på samlingene til landslaget?

– Ja, vi er jo en hel liten gjeng som er skadet, så vi får bra oppfølging fra Olympiatoppen. Det er kjekt at vi som er ute, får hjelp fra det beste opplegget i verden. Dessuten er det koselig å se de andre hopperne.

– Hva tenker du om måten du traff VM-formen akkurat i tide?

– Det ligger mye erfaring i det. Det var en trøblete oppkjøring, der ting manglet både i det fysiske og det tekniske. Men jeg klarte sakte, men sikkert å komme i form til VM. Det er ingen garanti for at det skal klaffe så bra. Men så var det også noen andre som sviktet da det gjaldt som mest.

– Du snakker om å «forlenge karrieren». Hvor lenge?

– Jeg ser i hvert fall farm til 2025- VM i Trondheim. Det er det neste store. Så får vi se når vi jenter slipper til i skiflyging. Hvis det ikke skjer før i 2040, må jeg bare holdt på til da!