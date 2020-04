NORSK ØSTERRIKER: Alexander Stöckl på jobb under Hoppuka. Ikke rart han smiler. Marius Lindvik vant både Nyttårshopprennet og Innsbruck-rennet. Foto: Geir Olsen

Derfor vil Stöckl bli i Norge: – Elsker fortsatt jobben

Alexander Stöckl (46) ser ikke for seg at han blir hopptrener andre steder enn i Norge – og åpner for ny kontrakt med Norges Skiforbund – etter OL i Beijing om knappe to år.

Stöckl hørte ikke noe fra Østerrike da legenden Andreas Felder trakk seg fra jobben som landslagstrener etter sesongslutt. Nå har den gamle storhopperen Andreas Widhölzl tatt over.

Tidligere har ledelsen i ÖSV (det østerrikske skiforbundet) vært på «frierferd». I 2014 prøvde de regelrett å kuppe Stöckl.

Men mannen fra Tirol – som har hatt en særdeles suksessrik karriere i Norge etter at han tok over for Mika Kojonkoski i 2011 – har stått fast ved sine inngått avtaler med NSF. Han bekrefter at han ønsker å fortsette når kontrakten går ut i 2022.

– Jeg elsker fortsatt jobben. Og blir jeg ikke hovedtrener videre i Norge, så er det veldig usannsynlig at jeg blir hovedtrenere et annet sted. Kanskje kan det bli at jeg får en annen funksjon i skiforbundet, sier Alexander Stöckl.

Alexander Stöckl Født: 11. desember 1973. Oppvekst: St. Johann i Tirol. Bor: Bjølsen i Oslo. Sivilstatus: Samboer med Ina Bergmann, pappa til Isabell. Yrke: Landslagstrener i hopp. Aktiv karriere: Startet i fire verdenscuprenn for Østerrike med 15. plass i Kulm som beste. Trener: Assistent for elitelaget i Østerrike (1996–1999). Juniorlandslagstrener (2008 – 2011). Norge hovedtrener (fra 2011). Under Stöckl har Norge vunnet OL-gull (lag), VM-gull (Anders Bardal), VM-gull (Rune Velta), VM-gull (lag), VM-gull skiflyging (Daniel-André Tande), VM-skiflyging (lag to ganger), og verdenscupen sammenlagt (Bardal). Vis mer

Etter ni år i Norge har han og samboer (østerrikske Ina Bergmann) og datteren Isabell (4) slått rot her. De har kjøpt leilighet i Oslo og hytte i Drøbak. Og Stöckl medgir at det er Norge som føles som «hjemme» – og ikke Østerrike i like sterk grad lenger.

SAMMEN: Ina Bergmann og Alexander Stöckl sammen i sommerlige omgivelser på hytta de har kjøpt ved Drøbak. Foto: Cicilie S. Andersen

Når VG spør om «han og familien blir boende i Norge» svarer Stöckl: – Slik det ser ut nå, så blir vi det. Jeg føler meg mer og mer norsk for hver dag som går. Det er helt naturlig. Og følelsen blir forsterket når jeg har en datter som er enda mer norsk. Hun vokser opp som en nordmann, sier Stöckl.

Han forteller at samboer Ina har den samme følelsen som ham selv:

– Det er blitt slik at det er vanskelig å si at vi skal hjem til Østerrike, fordi det er ikke vårt hjem lenger. Vi har vært borte i snart i ti år, sier Stöckl.

Sportssjef Clas Brede Bråthen sier til VG at han opplever det som utelukkende positivt at Stöckl ønsker å bidra videre. Men han understreker at det ikke har vært annet enn uformelle samtaler dem imellom.

– Stöckls kompetanse, engasjement og personlighet har en høy verdi for norsk hoppsport, sier Clas Brede Bråthen.

På spørsmål om ikke 11 år, som vil være tiden til og med Beijing-OL for Stöckl, og behovet for nye impulser – påpeker Bråthen viktigheten av kontinuitet.

– Jeg klarer ikke å se at det å sitte lenge i en posisjon er hemmende hvis man hele tiden utvikler seg. Der er Alexander Stöckl veldig god. Det fører til at mange andre i vår organisasjon blir gode, fordi han er et forbilde. Jeg føler ikke det er behov for å skifte ut folk fordi ting har vart lenge, sier Clas Brede Bråthen.

Stöckl ser for seg at en eventuell ny avtale er avklart i løpet av neste vinter. For øyeblikket er han mest opptatt av å holde apparatet rundt seg, med hoppere, trenere, forskere og servicefolk, i gang med en annen tankegang.

På grunn av Corona-restriksjonene er nesten alt endret. Landslagshopperne trener individuelt på sine hjemsteder. Kommunikasjonen foregår – som ellers i yrkeslivet – digitalt.

– Vi venter bare på et politisk klarsignal, slik at vi kan dra til hoppbakken igjen, sier Stöckl.

Konklusjonen etter siste sesong hvor kometen Marius Lindvik kjempet om sammenlagtseieren i Hoppuka er imidlertid klar: – Vi var gode i turneringer som Hoppuka og Raw Air. Men vi mangler stabilitet, og en utøver som kjemper i toppene hele sesongen, sier Alexander Stöckl.

Publisert: 13.04.20 kl. 18:32

