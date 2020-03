KRISETRENING: Hopplandslagets trener Alexander Stöckl må sørge for at hans utøvere trener mens de ikke får lov til å samles på grunn av corona-pandemien. Foto: Geir Olsen

Skiforbundets permitteringer: – Hovedtrenerne beholder jobben

Norges skiforbund permitterer 96 av 142 medarbeidere. Hovedtrenerne i hver enkelt gren fortsetter å jobbe sammen med ansatte som er ansvarlige for inntektene. Hopp sitter igjen med rundt syv av 23 ansatte.

– Vi har permittert cirka to tredeler av staben målt i antall ressurser. Det er rundt syv av 23 som fortsatt er i jobb. Vår holdning er at de som har en del å gjøre med hensyn til «normal drift», skal gjøre den jobben nå. I det vi går tomme for oppgaver, får vi eventuelt avslutte da, sier sportssjef Clas Brede Bråthen i hoppkomiteen.

Han, landslagstrener for herrer, Alexander Stöckl, og landslagstrener kvinner, Christian Meyer, er blant de syv i hoppkomiteen som fra mandag fortsatt har en jobb å gå til i Norges skiforbund.

Claes Brede Bråthen ga beskjed til de permitterte onsdag. Sportssjefen opplyser at hopp i verste fall må kutte åtte millioner av opprinnelig 31 millioner i årets budsjett.

– Det er det vi har oversikt over nå. Det vil i så fall bli ekstremt krevende. Jeg håper ikke det vil skje, understreker han.

Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg sier at det er den enkelte sportssjef som har foretatt vurderingene for permitteringene i sin gren.

– Men i hovedsak vil vi beholde hovedtrener for hver gren, av hensyn til kontinuitet når det gjelder aktivitet. Utøverne må trene og trenger oppfølging, selv om de trener alene, sier Ingvild Bretten Berg.

Hun vil ikke gå inn på spørsmål angående hvilken av Skiforbundets alle komiteer - eller grener - som rammes hardest av permitteringene gjeldende fra mandag. Men hun sier at «dette rammer ganske likt over alt». Med stopp i aktivitet er personer med ansvar for dette permittert. Kretsene har ingen aktivitet, og det vil, som generalsekretæren uttrykker det få følgekonsekvenser.

Noen komiteer har veldig få ansatte og medarbeidere. De av dem som er engasjert for å sørge for inntekter vil imidlertid i likhet med hovedtrenere fortsatt være i jobb fra 30. mars.

– De som skal opprettholde inntektene må være på jobb, understreker Ingvild Bretten Berg.

Skiforbundets opprinnelige budsjett for 2020 er ifølge generalsekretæren 350 millioner kroner. Nå er 50 millioner kuttet som følge av corona-krisen og aktivitetstopp. Årsaken er tap på nærmere 30 millioner hittil, samt usikkerhet knyttet til 20 millioner i planlagte inntekter.

– Vi starter alltid året med et visst antall usikre inntekter. Vi vet ikke når vi kommer i gang med aktiviteter igjen. Disse usikre inntektene kan bli vanskeligere å sikre i år enn det vanligvis er, sier Ingvild Bretten Berg.

Administrativ og sportslig ledelse, samt skistyret, har individuelt gjennomført kutt i lønn og styrehonorarer.

Permitteringene gjelder «inntil videre». Ingvild Bretten Berg sier at det gjøres fortløpende vurderinger av når personell kan være tilbake på jobb. Hun sier også at hun og Skiforbundet er veldig spent på hvor stor andel som vil tilfalle skisporten i den neste økonomiske redningspakken fra regjeringen.

