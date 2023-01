Halvor Egner Granerud leder i nyttårshopprennet

Halvor Egner Granerud (26) vant suverent hoppuke-starten i Oberstdorf. I nyttårshopprennet strakk han seg 140 meter i sitt første hopp. Det holder til ledelse før finaleomgangen.

Anze Lanisek (26) følger på 2. plass, bare 0,6 poeng bak nordmannen.

Dawid Kubacki (32) hoppet 136 meter og ligger på 3. plass, 6,8 bak Granerud.

Sist en nordmann vant det tradisjonsrike nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, var Marius Lindvik i 2020. Granerud har selv 2. plass fra før i denne bakken.

– Alt i alt et meget bra hopp. Jeg tror i hvert fall det er topp 3, sier Granerud til Viaplay foran finaleomgangen.

Nok en gang hadde han tungen ute i ovarennet.

– Hvis tungen er ute, er sittestillingen stort sett bra. Jeg vokste opp med Jack Wilshere som en stor helt. Det blir som med ham. Han gjorde aldri en finte uten å ha tungen ute, sier Granerud om den tidligere Premier League-spilleren.

– Jeg tror Halvor kommer til å hoppe enda bedre i 2. omgang, sier landslagstrener Alexander Stöckl til Viaplay.

Lindvik gjorde et bra førstehopp, men ble så diskvalifisert i dress-kontrollen. Det var selvfølgelig en stor nedtur.

– Dressen er vel funnet for stor, sier Viaplays ekspertkommentator Andreas Stjernen.

Landslagssjef Alexander Stöckl kunne avsløre for VG at de gjorde to ting i julen for å få Halvor Egner Granerud i toppform til hoppuken:

Finjustere utstyret - både ski, støvler, bindinger og dress.

Mental trening med Olympiatoppens Anders Meland.

NYTTÅRSFEIRING: Halvor Egner Granerud feiret nyttårsaften sammen med foreldrene Svein Granerud og Martit Egner og kjæresten Karoline Nilsen.

– Nervene er bedre nå enn i Oberstdorf, sa han til Viaplay før nyttårshopprennet.

I kvalifiseringen nyttårsaften fikk han trøbbel i ovarennet på grunn av et litt trøblete spor i varmt vær.

– Jeg har en god plan for hvordan det skal løses, sa Granerud.

I LEDELSEN: Halvor Egner Granerud i sitt førstehopp i Garmisch-Partenkirchen 1. januar.

Robert Johansson er nest best av de norske i Garmisch-Partenkirchens 1. omgang - men er bare nummer 15.

– Jeg er i hvert fall i ferd med å finne ut av bakken her, sier han til Viaplay.

Johann André Forfang gjør også et godt hopp og kommer uten problemer med til finaleomgangen. Det samme gjør Kristoffer Eriksen Sundal. Anders Fannemel derimot ble utslått - med hårfin margin.