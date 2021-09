Refset av eks-sjef: Men Bråthen fikk toppscore av hoppfolket

OMSTRIDT: Hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Både den tidligere og nåværende generalsekretæren i Norges Skiforbund hevder hoppsjef Clas Brede Bråthen (52) har hatt en konfronterende og uakseptabel kommunikasjonsform. Men de ansatte som jobber under ham mener noe annet.

Det viser årets medarbeiderundersøkelse blant dem som jobber med hoppsport i skiforbundet.

Resultatet av undersøkelsen er sendt ut til alle de ansatte, og VG har fått tilgang på svarene som er gitt av 15 av dem.

På spørsmålet «Blir dine resultater verdsatt av din nærmeste leder» endte resultatet på en score med 94 av 100. Det er langt over gjennomsnittet. Og på spørsmål om «Behandler din nærmeste leder de ansatte rettferdig og upartisk» ble resultat enda bedre: 96 av 100.

De ansatte som har Bråthen som leder, svarer også at de mener 52-åringen er en god rollemodell for medarbeiderne, samt at han inspirerer andre med planene for fremtiden:

Medarbeiderundersøkelsen VG publiserer i dag, står i grell kontrast til det tidligere generalsekretær Stein Opsal fortalte til TV 2 onsdag kveld:

– Jeg hadde tunge samarbeidsproblemer med Clas Brede Bråten gjennom mine syv år som generalsekretær. Det var kraftige diskusjoner med utestemme i mange saker. Det var en kommunikasjonsform som jeg ikke var vant til etter mange år i næringslivet. For min del ble det så krevende at det tappet meg for energi og motivasjon i jobben. Og etter hvert fant jeg ut at jeg gjør heller noe annet, sa Opsal.

Da han gikk av i 2018, hadde skiforbundet gått 14,6 millioner i underskudd siste år. Opsal oppga barnebarn og lite fritid som en av årsakene til avgjørelsen.

Etterfølgeren hans, generalsekretær Ingvild Bretten Berg, har frontet den pågående konflikten for skiforbundet. Også hun mener at Bråthen har en uakseptabel adferd. Bretten Berg var i sin tid assisterende generalsekretær under Stein Opsal.

På spørsmål om han har en annen kommunikasjonsform oppover i systemet enn nedover til sine ansatte, svarer Clas Brede Bråthen et bestemt «nei»:

– Min kommunikasjonsform er som den er, uavhengig av hvem jeg prater med. Jeg kan være ganske tydelig.

– Hva tenker du om kontrasten mellom den medarbeiderundersøkelsen VG publiserer i dag, og det Stein Opsal sa til TV 2 onsdag?

– Jeg er veldig godt fornøyd med at de jeg har mest med å gjøre, og dem jeg jobber for i hverdagen, har et annet bilde av meg enn det som fremstilles av ledelsen i Norges Skiforbund, sier Bråthen.

VG har også stilt Norges Skiforbund spørsmål om hvorvidt Bråthen kommuniserer annerledes oppover i systemet enn nedover:

– Det er godt kjent at Clas Brede har stor tillit hos mange av de han jobber tettest med i hopp og det viser svarene i undersøkelsen, sier kommunikasjonssjef Espen Graff.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste ønsker å kvitte seg med Bråthen etter 17 år i midlertidige stillinger. De mener han har en uakseptabel kommunikasjonsform. Men både sponsorer, trenere og hoppere støtter sin egen sportssjef.

Selv har han tatt ut søksmålsvarsel mot Norges Skiforbund: Han mener seg berettiget til fast jobb.

VG kunne i forrige uke avsløre hvordan en medarbeiderundersøkelse sentralt i Norges Skiforbund viste at 11,3 prosent av de ansatte hevdet seg mobbet i løpet av det siste halvåret. Hele 20 prosent av de ansatte oppgir at de har sett en kollega bli mobbet i samme periode.

Mobbing er ikke en del av den spørreundersøkelsen som er gjort internt i hopp, der 15 ansatte har deltatt.

Selv er Bråthen langt på vei enig med Vikersund-leder Albert Kristian Hæhre, som denne uken gikk ut og pekte på åpenhet rundt økonomi som en mulig forklaring på konflikten mellom Bråthen og ledelsen i skiforbundet:

– Uenigheten handler om hva jeg mener er viktig for hoppsporten. Og det er en sterk økonomi, sier han.

– Du er altså enig med Hæhre?

– Noen av de sakene som diskuteres med sentralledelsen er så viktig for hoppernes utviklingsmuligheter at jeg nok blir enda mer engasjert. Så jeg kan nok bli veldig tydelig og derfor bruke mer «utestemme».

Etter at VG fikk tilgang til medarbeiderundersøkelsen i skiforbundet og tallene som handlet om mobbing, så har Arbeidsmiljøutvalget sendt ut informasjon til alle ansatte hvor man kommenterer saken. Der heter det blant annet:

«Det er svært skuffende og illojalt ovenfor alle våre kollegaer som har besvart undersøkelsen at denne type informasjon lekkes ut, uten omtanke for noens personvern. Dette kan også føre til at medarbeidere heller ikke ønsker å delta i fremtidige undersøkelser».

På spørsmål fra VG om hvilket personvern som er krenket, ettersom undersøkelsen er anonym, svarer Espen Graff:

– Arbeidsmiljøutvalget der blant andre verneombud og ansattrepresentant sitter, sendte ut en mail til ansatte der de la vekt på at det er nulltoleranse for mobbing og informerte om tiltak. Undersøkelsen er selvsagt anonym, men AMU frykter at lekkasjer til media fører til spekulasjoner internt og at ansatte i fremtiden kanskje ikke ønsker å svare på slike undersøkelser hvis de blir lekket.