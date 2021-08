KRITISK: Daniel André Tande skjønner lite av hvorfor Skiforbundets ikke ønsker Clas Brede Bråthen med videre.

Ut mot Skiforbundets behandling av Bråthen: − Veldig uforståelig

KONGSBERG (VG) Norsk hoppsport preges av en betent konflikt. Daniel André Tande og Maren Lundby fatter ikke hvorfor Skiforbundet ønsker å kvitte seg med sportssjef Clas Brede Bråthen.

Av Magnus Gamlem

– Vi er veldig fornøyd med jobben Clas Brede gjør – og har gjort i mange år – og derfor er dette merkelig for oss som lag. I hvert fall når vi ikke får vite hvorfor de ikke vil ha ham med videre, sier en oppgitt Tande til VG.

VG møter hopperen på Ruud-hytta i Kongsberg, et steinkast unna hvor han selv er oppvokst og utførte sine første skihopp.

Da Tande tok steget til landslaget, var det Clas Brede Bråthen som styrte Hopp-Norge. Tirsdag kom imidlertid meldingen om at sportssjefen gjennom 17 år ikke lenger er ønsket med videre av Skiforbundet.

Årsaken skal være en konflikt mellom Bråthen og ledelsen.

– Jeg føler at vi som lag burde ha litt å si rundt hvem som skal styre oss. Det er fryktelig synd at en slik konflikt skal være tilstedeværende midt i oppkjøringen til en viktig sesong, sier Tande, som opplyser at et samlet landslag står bak Bråthen.

– Vi er glad i Clas, og ser det han har klart å bygge opp. Det er veldig uforståelig. Hadde han vært uten resultater og mislikt, hadde jeg forstått det. Men det handler absolutt ikke om det for vår del, sier Maren Lundby, som mener Bråthen er tilnærmet uerstattelig.

HISTORISK GRUNN: Maren Lundby utenfor Ruud-hytta i Kongsberg. Hytta ble grunnlagt for 100 år siden og blir ofte omtalt som Norges første toppidrettssenter. Det var her den stolte idrettsfamilien Ruud la grunnlaget for en rekke historiske bragder – spesielt innen hoppsporten.

Generalsekretær i Skiforbundet, Ingvild Bretten Berg, har foreløpig valgt å ikke fornye avtalen med Bråthen, skrev TV 2 tirsdag.

– Hoppkomiteen, skipresidenten, og generalsekretæren står samlet og er enige om at sportssjef Bråthen ikke tilbys ny kontrakt når den nåværende utløper etter april 2022. Vi ønsker ikke å kommentere noe utover dette, skrev Bretten Berg i en SMS til kanalen.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Bråthen og Bretten Berg onsdag, men har ikke fått kontakt.

– Har prøvd å holde oss utenfor

Bønnene – og kravene – fra landslagssjef Alexander Stöckl, skiforbundets hoppavdeling og utøverne om å beholde Bråthen, har foreløpig ikke blitt hørt eller besvart.

Konflikten mellom Bråthen og ledelsen i Skiforbundet skal ha pågått over lengre tid, og det var først på forrige samling at utøverne ble orientert.

– De har prøvd å holde oss utenfor så lenge som mulig, sier Tande.

Hverken han, Lundby eller Stöckl har ennå fått en begrunnelse for hvorfor Bråthen ikke får fortsette.

– Du skal lete lenge etter noen med samme engasjement for oss og for å utvikle sporten videre. Jeg synes synd på den som skal lede det prosjektet videre, men jeg håper det løser seg for Clas Brede, sier Tande.

Lundby trekker frem Bråthens vilje til å gå i kampen for kvinnehopperne, og frykter konsekvensene om hans stemme forsvinner fra internasjonal hoppsport.

– Det er så viktig at vi har en person som tør å ta de oppgjørene der og gå mot strømmen. Det er Clas, på en veldig fin måte. Han har alltid vært en god støttespiller i de situasjonene, sier Lundby.

– Belastende

Konflikten skaper forvirring blant alle som er involvert i hopplandslaget. Stöckl sier at situasjonen gjør ham usikker på egen fremtid, da både hans og resten av støtteapparatets kontrakter utløper etter inneværende OL-sesong.

– Situasjonen er belastende. Vanligvis er det sportssjefen som er i kontraktsforhandlinger med alle under seg, men den rollen kan ikke han ta på seg nå. Dermed har ingen fått tilbud om å fortsette så langt, sier Stöckl.

– Jeg skjønner at Alexander blir usikker. Det kan bli endringer for dem hvis vi skal ha ny sportssjef, og det kan igjen gi endringer for oss utøvere. Etter min mening har vi det beste støtteapparatet i verden, og det føler jeg resultatene vi har vist begrunner, sier Tande.