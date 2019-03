FIKK TRØST: Kjæresten Marlene Messel og moren Helga (med rød lue) ga trøst til en svært skuffet Robert Johansson. Foto: Bjørn Arne Johannessen / VG

«Forbannet» Johansson hektet av i Raw Air-sammendraget

VIKERSUND (VG) En svært skuffet Robert Johansson fikk trøst av kjæresten Marlene etter at han ble fullstendig distansert i RawAir-sammendraget.

Publisert: 16.03.19 18:43 Oppdatert: 16.03.19 19:10







250 metersklubben 253,5 meter: Stefan Kraft, Østerrike. 252: Robert Johansson, Norge. 251,5: Anders Fannemel, Norge/Kamil Stoch, Polen. 250: Peter Prevc, Slovenia. Vis mer vg-expand-down

– Han er litt forbannet, sa trener Alexander Stöckl til NRK om Johannssons lynne før finalehoppet.

Humøret så ikke mye bedre ut etter det andre hoppet.

For med 222 meter i første omgang og 208,5 i den andre, ble han distansert av både Stefan Kraft og Ryoyu Kobayashi i sammendraget. Nå er avstanden opp til de to henholdsvis 95,4 og 86,9 poeng - og kampen om sammenlagtseieren blir en ren duell mellom østerrikeren og japaneren.

– Det er tøft ... det er kjedelig, rett og slett. Jeg kjente jeg var sliten i Trondheim, og det har kanskje ikke sluppet helt. Helheten stemmer ikke, og jeg er sur på meg selv, sier Johansson til NRK.

Han løp gjennom pressesonen og ønsket ikke å snakke med VG eller noen andre enn rettighetshaveren.

les også Johansson vant for første gang på 356 dager: – Kanonfølelse

– Han knekker litt i dag. Jeg vet ikke hvorfor han gjør det, og jeg må ta en prat med ham. Teknikken er helt borte, sier Stöckl til VG.

– Hvordan kan det skje bare en uke etter seieren i Holmenkollen?

– Det er en annen bakke. Så skal jeg høre med ham om det har vært for mye press, eller hva det er. Sesongen har vært opp og ned, og han har prestert over forventning i de to første Raw Air -konkurransene. Han er ikke hundre prosent komfortabel, og selvtilliten er ikke der den skal være, sier den østerrikske treneren.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Kobayashi klinket til med 241,5 meter i den første omgangen og 237 i den andre, Kraft landet på 233 meter i den første og 239,5 i den andre.

Johansson ble utklasset av sine to rivaler, og må fokusere på sikre tredjeplassen fra Markus Eisenbichler, som har los.

Det var i det hele tatt ikke en spesielt god norsk dag i skiflygingsbakken.

les også Johansson tapte forspranget i RawAir : – Det lever jeg greit med

Norge kom på sjetteplass i konkurransen, 129,6 poeng bak Slovenia, og var utenfor pallen for første gang på lang tid. Johann André Forfang og Anders Fannemel beskrev hele konkurransen som kjedelig. Og Daniel André Tande forteller at skaden holder ham ut lengre enn ventet.

– Jeg kan ikke begynne å trene igjen før om to måneder, sier han til VG.

Søndag er det finale i Raw Air, med individuell konkurranse i skiflygingsbakken i Vikersund.

PS! Slovenia vant foran Tyskland og Østerrike.