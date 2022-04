SKI-LEDERE: Hopplandslagets landslagssjef Clas Brede Bråthen (t.v.) og skipresident Erik Røste.

Skiforbundet gir hopplandslaget buffer-lån: − Optimist

De andre grenene i Norges Skiforbund låner norsk hoppsport fem millioner kroner mens det jaktes på nye sponsorer.

Det er klart etter et møte i skistyret i dag, fredag.

I går fortalte VG hvordan hopplandslaget ikke kommer til å klare kravet fra skiforbundet om å lande en ny sponsoravtale verdt fem millioner kroner før 1. mai.

Uten en slik avtale var hopp bedt om å kutte i sine egne budsjetter.

Men etter et møte med hoppkomiteen i går, samt dialog med de fem andre grenene i norsk skisport i dag, så har Erik Røste og skistyret endret kurs:

– Vi har fått god informasjon om det arbeidet som pågår opp mot eksisterende og nye sponsorer. Det er gode prosesser på gang. Hoppkomiteen har sagt at de trenger noe mer tid, sier Røste til VG.

Han har diskutert dette med styret sitt i dag. Tema var en risikobuffer på fem millioner kroner som grenene i utgangspunktet skal få utbetalt til høsten:

– De andre grenene har sagt seg villige til å gi denne bufferen til hopp som et lån, slik at de kan få noe mer tid i arbeidet sitt innenfor sitt vedtatte budsjett. Dersom det ikke går som man håper og tror, så er grenene inneforstått med at disse pengene ikke kan brukes i 2022. Men det er ingenting som tyder på det nå, sier Røste.

– Er du optimist med tanke på at dette løser seg greit?

– Ja, jeg er optimist. Det baserer seg på den informasjonen vi har fått løpende, men ikke minst etter møtet i går. Det har vært en fantastisk hoppsesong, og det er gode prosesser på gang med tanke på sponsorer.

VG konfronterte landslagssjef Clas Brede Bråthen med Røstes budskap fredag kveld:

– Dette er nytt for meg og jeg håper jeg blir satt inn i omfanget på en måte som gjør at jeg får en god forståelse for hva det dreier seg om. Om dette medfører at vi får den arbeidsroen og tiden vi har bedt om siden nytt år tenker jeg umiddelbart at det er fint, sier Bråthen.

Samtlige av sponsoravtalene til hopp går ut ved månedsskiftet. Kun LO har sagt at de ikke ønsker å bli med videre. Organisasjonens bidrag er imidlertid betydelig: Omtrent 13,5 av et totalbudsjett på 25-26 millioner kroner kommer fra LO.

Høstens konflikt mellom Clas Brede Bråthen og ledelsen i skiforbundet får mye av skylden for at sponsorarbeidet har dratt ut i tid, ifølge Bråthen.

Han har lenge ytret frustrasjon over fristene hoppsporten har fått med å hente nye sponsorkroner.

Skistyret krevde i utgangspunktet fem millioner kroner før 1. mai for å unngå at hopp skulle kutte i budsjettene sine. Deretter har det vært krav om nye 2,5 millioner kroner innen 15. mai, og deretter ytterligere 2,5 millioner kroner før 1. juni.

– Man er ikke lugn før alt er på plass, men den dialogen vi har med eksisterende og mulig nye partnere gir ingen grunn til mareritt. Men solid håndverk krever tid. Det er lettere å slå opp et telt enn å bygge et hus, sa Clas Brede Bråthen til VG i går, torsdag.