Kona til Dawid Kubacki er ute fra sykehuset.

Kubackis kone utskrevet fra sykehus

Kona til polske hoppstjernen Dawid Kubacki er ute av sykehuset etter at hun ble innlagt med hjerteproblemer i slutten av mars.

Det skriver Kubacki på sin Instagram-konto.

«Jeg tør å påstå at det er et mirakel utført av leger, sykepleiere og fysioterapeuter, skriver han på Instagram og takker for all støtte», skriver Kubacki.

Han opplyser at kona har fått satt inn en hjertestarter.

Rett i forkant av Raw Air-kvalifiseringen i Vikersund i mars kom beskjeden om at Kubacki hadde forlatt skiflygingsbakken i hui og hast. Årsaken var at kona var innlagt på sykehus med hjerteproblemer.

Exiten til Kubacki innebar rent sportslig at Halvor Egner Granerud allerede da ble kåret til vinner av verdenscupen sammenlagt. Kubacki var den eneste som kunne passere nordmannen i sammendraget.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post