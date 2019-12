MARENS MENN: Disse sørger for Maren Lundby. Christian Meyer (f.v.), Clas Brede Bråthen, Steinar Bjerkmann, Lundby, Arne Åbråten, Jermund Lunder, og Henning Stensrud. Servicemann Alexander Henningsen smurte ski da bildet ble tatt. Foto: Geir Olsen

Syv menn i hoppdronningen Marens hoff: – En gjeng jeg er glad i

LILLEHAMMER (VG) Hun er blitt et forbilde for kvinner. Men det er menn og atter menn som styrer «butikken» til Maren Lundby /25). Ikke mindre enn syv stykker.

Hoppdronningen omgir seg med et hoff som er en hoppdronning verdig: sportssjef, tre trenere, servicemann, sponsorkoordinator og medieansvarlig. Og sammen utgjør de et mektig team i internasjonal kvinnehopp.

– Det er helt avgjørende det dem gjør for meg. Og slik har det vært i lang tid. For øyeblikket er det blant menn kompetansen innen skihopping ligger. Det er denne gjengen som holder meg på rett vei hele tiden. Og det er en gjeng jeg er glad i, sier Maren Lundby til VG.

Herrene bak Lundby har sørget for den største norske hoppsuksessen siden stjernene Bjørn Wirkola, Toralf Engan og Torgeir Brandtzæg sørget for at nasjonen vår vant den prestisjetunge Hoppuka fem ganger på 60-tallet. I tillegg til tre VM-gull og ett OL-gull.

– En kjempejobb

Lundby har foreløpig ingen triumfer i den tysk-østerrikske hoppuken. Der har fortsatt ikke kvinner adgang. Men hun har vunnet tidenes første Raw Air (2019). I tillegg til OL-gull (2018), VM-gull (2019).

Clas Brede Bråthen (sportssjef), Christian Meyer (landslagstrener), Jermund Lunder (trener), Henning Stensrud (trener), Alexander Henningsen (servicemann), Arne Åbråten (sponsorkoordinator), og Steinar Bjerkmann (medieansvarlig) jobber for hoppjenta fra Toten.

– Vi er tre som reiser med henne, og det er ikke mer enn det må være, sett ut ifra arbeidsoppgaver. Så har vi de andre, som har markedsbiten, og som har gjort en kjempejobb. For første gang er kvinnehopp selvfinansiert, sier Christian Meyer.

To krystallkuler på rad har ingen norske hoppere klart tidligere. Heller ikke 12 rennseiere i løpet av en sesong. Og slettes ikke 25 triumfer i verdenscupen totalt. Hun har lagt legender som Simon Ammann og Thomas Morgenstern bak seg. Begge har 23.

– Tre på rad

Lørdag sesongåpner Lundby og resten av verdenseliten på Lillehammer. Tre verdenscupseirer sammenlagt på rad er målet. Det har ingen kvinner klart tidligere. Bare en hopper har gjort det, den polske superstjernen Adam Malysz, (2000 til 2003).

– Målet å vinne tre på rad. Og jeg føler at alt ligger til rette for dét, sier Lundby.

Clas Brede Bråthen sier at det «heldigvis er det så stor trøkk rundt verdens beste kvinnelige skihopper at det er helt nødvendig med et stort apparat rundt henne». Han bekrefter overfor VG at det har vært en investering – bare i Lundby – på over ti millioner kroner de siste årene.

– Hvis det kreves mer folk – gjerne ti stykker – rundt henne fordi oppmerksomheten blir større, så hadde det vært flott, fordi da genererer det mer penger og muligheter for nye generasjoner kvinnehoppere, sier Clas Brede Bråthen.

PS! Maren Lundby (25) klinte til med et hopp på 138,5 meter fredag og var best i kvalifiseringen til lørdagens storbakkerenn i Lillehammer. Lundby vant 3,9 poeng foran Chiara Hölzl fra Østerrike på 2.-plass.

Publisert: 06.12.19 kl. 21:05

