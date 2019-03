I SVEVET: Her strekker Ryoyu Kobayashi seg til 252 meter. Foto: BORUT ZIVULOVIC / REUTERS

Monsterhopp ga bakkerekord i Planica: – Helt vanvittig

Ryoyu Kobayashi avsluttet sin drømmesesong på perfekt vis. Japaneren slo til med bakkerekord da han vant verdenscupfinalen i Planica, og var bare 1,5 meter unna ny verdensrekord.

Mindre enn 10 minutter siden







Kobayashi avgjorde nærmest skiflygingen i Planica i den første omgangen.

252 meter ga poengsummen 239,5, 12,2 poeng foran Domen Prevc fra Slovenia og 15,4 poeng foran Piotr Zyla fra Polen.

252 meter er også ny bakkerekord i Planica - og bare 1,5 meter unna verdensrekorden til Stefan Kraft, satt i Vikersund i 2017.

Samtidig er det en tangering av verdens nest lengste hopp (uten fall, riktignok), satt av Robert Johansson i samme konkurranse som Kraft.

les også Lundby rundet av suksess-sesongen med seier i Russland

– Kobayashi har en helt rå hoppstil. Der de andre begynner å dale, så bare fortsetter han rett frem. Det er helt vanvittig, han har en slik råskap, sier en imponert Anders Jacobsen på NRK.

I den andre omgangen, i mye tyngre forhold, strakk Kobayashi seg til 230,5 meter. Det holdt til en knusende seier, 24,9 poeng foran Domen Prevc fra Slovenia. Markus Eisenbichler ble nummer tre.

– Det er så enkelt at han er den beste hopperen i verden for dagen. For en prestasjon, utbrøt Johan Remen Evensen på NRK.

For de norske gikk det imidlertid langt fra like bra.

Johann André Forfang (225 og 223,5 m) ble beste norske på 8. plass. Robert Johansson (226,5 og 211,5 m) ble nummer 16, mens Halvor Egner Granerud (194,5 og 216 m) ble nummer 28 av de 30 som fikk delta i verdenscupfinalen i Planica.

Tilbake til Kobayashi er hans prestasjoner denne sesongen ganske elleville. 22-åringen slo gjennom denne vinteren, og det med bravur.

13 verdenscupseirer, verdenscupen sammenlagt, seier i skiflygingscupen og i RawAir er blant det han står igjen med.

– Det er helt utrolig hvordan han har klart å holde formen gjennom hele sesongen, sier Anders Jacobsen.

24.03.19 11:44