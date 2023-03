MØTER NY MOTSTAND: Maren Lundby kjemper for like muligheter.

Ski-direktør vil knuse Lundbys håp: − Hvorfor vil de holde oss tilbake?

Renndirektør Sandro Pertile i Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil nekte Maren Lundby (28) skiflyging i verdenscupen neste sesong. Det overrasker den norske hoppstjernen.

Verdens beste kvinnelige hoppere fikk i helgen konkurrere i skiflyging for aller første gang. De norske og utenlandske damene kjente på en euforisk glede etter å ha fløyet langt over 200 meter i Vikersund, den lengste bakken som finnes.

Arrangementet hadde status som «FIS-cup». Herrene har derimot fått konkurrere i skiflyging i verdenscup siden 1979. Etter det historiske rennet i Vikersund uttalte Lundby til VG at hun hadde klare fremtidsønsker. Et av dem var at kvinnenes konkurranse blir innlemmet i den prestisjefylte verdenscupen neste sesong. Hun etterlyser også et VM i skiflyging, som herrene har.

Renndirektør Pertile vil ikke at dette skal skje med det første.

– Starten var god, men ikke god nok til å ha verdenscup neste år. Grunnen er at det må være mer solid før vi tar neste steg. Det var et fantastisk arrangement, men samtidig må vi være realistiske, sier Pertile til VG i dette intervjuet.

VAR I VIKERSUND: FIS-direktør Sandro Pertile var til stede da damene fikk konkurrere i skiflyging for alle første gang sist helg.

Italieneren er på vei hjem fra Vikersund da han prater med VG. Han er renndirektør for herrehopp og i toppen av Det internasjonale skiforbundet. I april skal representantene i FIS’ rennkalenderkomité drøfte saken. Pertile har ikke stemmerett, men utspillet han kommer med nå, blir hørt.

– Alle jentene var i stand til å hoppe, men ikke alle kunne fly. Det er viktig at vi kan støtte utviklingen gjennom bruk av enda flere storbakker, sier Pertile.

– Hva mer må til for at damene skal kunne få verdenscup og VM i skiflyging?

– I den nåværende situasjonen har vi verdenscup i stor bakke, men det er et ujevnt nivå. Vi må heve nivået.

VIL HA MER: Lundby deltok i norske «Raw Air» forrige uke, hvor hun fikk en av karrierens aller største opplevelser.

Maren Lundby så ikke utspillet fra Pertile komme før VG videreformidlet det.

– Det var et kjemperenn i helgen som ga masse interesse for sporten vår. Det må jo være dette han ønsker, også. Jeg er overrasket, sier Lundby.

Hun opplevde at læringskurven til damene som fikk fly for første gang var bratt. Selv gikk hun fra 131,5 meter i det første treningshoppet til 216,5 meter på det lengste.

– Vi viste at vi mestrer det. Jeg er helt enig i at vi burde hoppe mer i stor bakke i verdenscup, det må jo komme på plass, men å holde oss borte fra skiflyging når det ikke er farlig i det hele tatt og vi mestrer det ... Hvorfor holde oss tilbake?

Hoppstjernen har kjempet for likestilling hele karrieren. Som 14-åring var hun med da kvinnene for første gang fikk delta i ski-VM, da i liten bakke, i 2009. Først i 2021 fikk damene lov til å hoppe i stor bakke i VM.

– Det er viktig at vi får hoppe i skiflyging i verdenscupen og VM fordi vi vil bli likestilt. Hvorfor skal vi ikke ha verdenscup i skiflying? Det blir bare rart å ha et FIS-renn, sier Lundby.

Hun får støtte av hoppsjef Clas Brede Bråthen. Han sitter i hoppkomiteen i FIS som representant for Norge, og vil kjempe for kvinnene.

– Det er veldig overraskende, og skuffende, for meg dersom noen som er ansatt i FIS har sagt til VG at de ikke er positive etter det vi så i helgen. Jeg har hørt disse argumentene i 15 år. Jeg hadde håpet, helt oppriktig, at vi hadde kommet lenger, sier Bråthen, før han fortsetter:

– Hvordan skal du forvente at alle jentene er gode til å fly den første gangen de prøver det? Hvor mange FIS-renn skal de ha før de får lov til å hoppe World Cup? Det som er så trist med dette her, er at argumentene er akkurat de samme som før jentene fikk internasjonale konkurranser i det hele tatt.

Bråthen mener at herrene langt ifra har holdt skyhøy kvalitet etter at de fikk skiflyging inn på verdenscupprogrammet.

– Men det har aldri vært diskusjon om det skal kalles verdenscup eller ikke. Aldri! Jeg har aldri hørt den diskusjonen. Den hører jeg først nå, når det er snakk om jentenes muligheter til å drive idretten sin. Det er trist, det.

Bråthen undrer på hvorfor ikke alle drar i samme retning for å gjøre kvinnehopp til et så attraktivt produkt som mulig.

– Det er trist at den øverste ledelsen i Det internasjonale skiforbundet går ut nå, før vi har vært med på noen som helst form for evaluering og før vi engang har diskutert dette, og er så veldig tydelige på hva deres argumentasjon og ståsted er. Det åpner vel ikke for en god og åpen prosess? Jeg blir lei meg og satt ut.

Bråthen mener at den kommersielle verdien ikke kan sammenlignes på arrangementer som får status som «FIS-cup» kontra verdenscup.

– Hvis ikke FIS selv mener at dette er et verdenscup-produkt, hvorfor skal folk da betale verdenscup-priser? Og når de prater om likelønn, brukes den kommersielle verdien som argument. Men da må de jo forsøke å heve den kommersielle verdien, blant annet gjennom slike arrangement vi så i helgen, med rett status.

Bråthen slår fast at Norges Skiforbund kommer til å søke om å få arrangere verdenscup i skiflyging neste sesong, selv om de fikk avslag denne sesongen.

FIS-direktøren forteller at han respekterer meningene til Lundby og Bråthen, men at det ikke er alle i miljøet som deler dem.

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra mange kompetente mennesker. Personer som er direkte involvert i arrangementet. De tilbakemeldingene var annerledes. Jeg respekter Maren og Clas Brede, men vi har også andre folk i systemet, sier Pertile.

– Hvem sikter du til da?

– Personer fra andre nasjoner, trenere, medlemmer av nasjonale forbund og juryen. Men det er tidlig å definere alt. Vi må ha møtet i kalenderkomiteen i april. Da vil vi drøfte de ulike meningene. Jentene fløy. Og det var fantastisk.

– Hvordan ser du på at nordmennene er tydelige på hva de mener?

– Det er sant. De har direkte meninger. I en internasjonal verden kan vi ha ulike meninger. Diskusjon har alltid en verdi. Majoriteten vil ta for seg temaet og komme frem til en avgjørelse. Vi har ikke hatt problemer med diskusjonene før og jeg ser ikke for meg det i fremtiden, heller.

Lundby har på sin side fått andre tilbakemeldinger på tidenes første skiflygingsrenn for kvinner. Hun opplevde at det betydde mye for utøverne.

– Alle syns det var kulere enn de hadde trodd og at det var mindre forskjell fra en stor bakke enn vi hadde sett for oss. Folk har helt i ekstase. Det var ganske spesielt å oppleve.

– Hvordan ser du på møtene som skal være i FIS?

– Jeg er så klart spent, men jeg skjønner ikke hva som skal være problemet med å gi oss et verdenscuprenn i skiflying. Derfor er vi positive.

– Hva gjorde muligheten du fikk i helgen med motivasjonen og idrettsgleden?

– Det ga meg veldig mye, rett og slett. Jeg følte at det tok hoppingen til et nytt nivå. Det er en følelse jeg ikke har kjent på på en god stund. Jeg tenkte på det etterpå: «Når skal jeg få denne følelsen her igjen?»