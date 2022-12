LEDER: Halvor Egner Granerud leder Hoppuka etter åpningsrennet i Oberstdorf.

16 år med tørke i Hoppuka – nå har Hopp-Norge troen på Granerud

Ingen nordmenn har vunnet prestisjetunge Hoppuka siden Anders Jacobsen i 2006/07-sesongen. Flere tidligere storheter har troen på at Halvor Egner Granerud (26) kan ende tørken.

– Utrolig start på Hoppuka. Det å komme i gang så godt med 13 poeng foran ... det kommer til å være selvtilliten og «boosten» han trenger for å vinne hele Hoppuka, sier Espen Bredesen, vinneren av Hoppuka i 1993/94, til VG, og legger til:

– Denne gangen ser det virkelig lovende ut.

Etter to knallgode hopp i åpningsrennet i Oberstdorf, leder Granerud med 13,4 poeng før de tre siste rennene, den største ledelsen siden Gregor Schlierenzauer var 18,1 poeng foran Andreas Kofler i 2011. Schlierenzauer økte forspranget og vant Hoppuka den gangen med 25,8 poeng.

– Det er utrolig å se når man til de grader dominerer i den vanskelige Schattenbergbakken, sier NRKs tidligere hoppkommentator Arne Scheie, som har kommentert 42 utgaver av Hoppuka.

– Så god i begge omgangene, og den ledelsen minner meg litt om Sigurd Pettersen da han vant i sin tid. Han la grunnlaget med en fantastisk første konkurranse, sier Scheie.

Pettersen var enda mer dominant i det første rennet i Oberstdorf for 19 år siden, 22,5 poeng foran annenmann Thomas Morgenstern. Pettersen vant Hoppuka med 35,1 poengs avstand ned til nummer to.

Info Hoppuka sammenlagt etter 1/4 renn 1. Halvor Egner Granerud – 312,4 poeng 2. Piotr Zyla – 299,0 3. Dawid Kubacki – 294,9 4. Karl Geiger – 293,6 5. Stefan Kraft – 292,0 Vis mer

Men Scheie demper tonen noe. Han vet hva det kreves å vinne.

– Hoppuka er Hoppuka, men jeg kan ikke huske at det har skjedd at noen har begynt så godt før – for så å falle av, legger han til.

Roar Ljøkelsøy har elleve verdenscupseire og en tredjeplass i Hoppuka fra 2005/06-sesongen. Den tidligere skihopperen fra Orkdal mener at Granerud kan «absolutt klare» å vinne Hoppuka.

– Det tyder at han har mye kraft, frihet og energi i det han gjør – også flyr han godt i tillegg, sier 46-åringen med to OL-bronser på CV-en.

– Han har vært i egen klasse i Oberstdorf. Det er sjelden vare uansett nasjon man er fra, så det er helt vilt bra.

Info Norske vinnere av Hoppuka Olaf Bjørnstad (1953/54)

Toralf Engan (1962/63)

Torgeir Brandtzæg (1964/65)

Bjørn Wirkola (1966/67, 1967/68, 1968/69)

Ingolf Mork (1971/1972)

Espen Bredesen (1993/94)

Sigurd Pettersen (2003/04)

Anders Jacobsen (2006/07) Seieren til Granerud i Oberstdorf var den 49. norske enkeltseieren i Hoppuka. Vis mer

Når han sier at det er sjelden vare, refererer han til at Granerud var i en egen klasse også i kvalifiseringen onsdag.

Nordmannen hoppet 134,5 meter under svært vanskelige vindforhold.

Se hoppet fra kvalifiseringen:

– Det er imponerende. Det er kjekt å se sånn idrett – og ikke minst stemningen. Det er fantastisk å se publikum, sier Lars Bystøl, OL-vinneren i normalbakke under Torino-lekene i 2006.

I Oberstdorf bor det drøyt 10.000 mennesker. Likevel var det 25.500 mennesker som så på åpningsrennet ifølge arrangøren.

Neste renn er nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirchen.

– Bakken i Garmisch er litt lik (Oberstdorf), og med den formen han er i nå blir det veldig kjekt å se på, avslutter Bystøl.