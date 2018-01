Maren Lundby tangerte Roar Ljøkelsøy: - Det føles litt uvirkelig

Publisert: 27.01.18

HOPP 2018-01-27T14:20:47Z

Maren Lundby hopper i en annen klasse enn resten av verdenseliten knappe to uker før OL. Lørdag tok hun sin sjette strake seier - og tangerte Roar Ljøkelsøys elleve triumfer i verdenscupen.

Han er Norges mestvinnende i verdenscupen på herresiden med elleve seirer, og nå kan 23 år gamle Maren Lundby juble for samme antall.

– For meg er det neste renn som gjelder, men det er artig å ta med seg. Det er noe jeg kan tenke tilbake på når jeg sitter på gamlehjemmet, sier Maren Lundby lattermildt.

– Uvirkelig

Lørdag var hun suveren i slovenske Ljubno, og sikret seg sin sjette strake (!) - og karrierens ellevte - verdenscupseier.

– Jeg vet ikke om jeg klarer å bli vant til det. Det føles litt uvirkelig... Nesten for godt til å være sant, sier hovedpersonen selv til VG.

– Det går veldig bra i konkurranse i øyeblikket. Kanskje får man inntrykk av at det bare er å ta hjem seieren, men slik er det ikke. Jeg hoppet ikke så godt i kvaliken for eksempel, og det viser at jeg må være på hele tiden, fortsetter hun.

Da ekspert Line Jahr kommenterte hopprennet for NRK, uttalte hun at hun ble målløs over Lundbys hopping. Også kommentatorlegende Arne Scheie sliter med å finne de riktige ordene om Lundby, som er i storform knappe to uker før OL går av stabelen i Sør-Korea.

– Det er så imponerende å se henne hoppe. Jeg strever med å finne tilstrekkelige superlativer, sier han til VG.

– Alle de beste var med i dag, men det hjalp ikke. Hun utklasset de også, fortsetter han etter at Lundby vant med hele 14,5 poeng ned til Katharina Althaus. Japanske Sara Takanashi tok 3. plassen.

OL-gullfavoritt

Den tidligere NRK-kommentatoren mener Lundby, sammen med Johannes Høsflot Klæbo, er Norges sikreste gullkort i Pyeongchang.

– Hun er den store favoritten i OL, og jeg er veldig optimistisk med tanke på gullsjansene, sier han, men minner på:

– Det er en utendørsidrett, så vi må bare håpe på så like forhold for alle som mulig. Og så er det bare å håpe at formkurven hennes ikke faller, men det er det ingen grunn til at den skal gjøre.

23 år gamle Lundby er klar over at hun er den største favoritten blant de kvinnelige hopperne i OL, men tenker ikke på presset det medfører.

– Det er bra at formen er god, og jeg ser heller på det som en mulighet til å ta OL-gull.

– Kan noen slå deg i OL hvis du leverer opp mot ditt beste?

– Jeg velger å si til meg selv at nei, da kan ingen slå meg, svarer Lundby.

Med én konkurranse igjen før OL kan Kolbukameratene-hopperen se tilbake på en sesong med syv verdenscupseirer og to andreplasser. Det holder til en suveren ledelse i verdenscupen sammenlagt (280 poeng ned til Katharina Althaus), og suveren er også ordet som best beskriver hennes hopping i Ljubno.

Etter et hopp på 88,5 meter, fire meter lengre enn nærmeste konkurrent i den første omgangen, ble omgang nummer to nærmest en formalitet.

Der var hun også best, og den eneste som strakk seg over 90 meter. 91 meter landet Lundby på, og vant med hele 14,5 poeng på Katharina Althaus. Silje Opseth ble nummer 18, mens Anna Odine Strøm endte tre plasser bak. Det gjenstår ett verdenscuprenn før hopperne setter turen mot Sør-Korea-OL.

