Vraket Fannemel overtalte sjefen før historisk OL-gull

Publisert: 19.02.18 16:53 Oppdatert: 19.02.18 17:09

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Etter at Norge hadde tatt historiens første norske OL-gull i laghopp, var det spesielt én mann som fikk hyllest av trener Alexander Stöckl: Vrakede Anders Fannemel.

Fannemel fikk ikke plass på det norske laget som svevde inn OL-triumfen i hoppanlegget i Alpensia . Men han hadde likevel en finger med i spillet:

– Det var faktisk han som kom med innspill om rekkefølgen på hopperne. Og det viste seg jo at den ble riktig, forteller Stöckl til VG.

– Hadde du en annen rekkefølge?

– Det hadde jeg faktisk. Så riktig stor takk til Fannemel!

Stöckl hadde i utgangspunktet satt opp følgende hopprekke før lagkonkurransen:

Andreas Stjernen - Daniel André Tande - Johann André Forfang - Robert Johansson.

Men Fannemel hadde innvendinger:

– Han mente det ville være lurt å sette Tande først, siden han er en sterk hopper. Så tenkte jeg: «Hvis han mener Tande er sterk for øyeblikket, så gjør vi det».

Sikret gullet etter pause

Det var uhyre jevnt mellom Norge og Tyskland etter det første hoppet i dag, nordmennene ledet med bare 2,2 poeng til pause. Men så leverte både Tande og Stjernen på øverste hylle:

Tande først, med et svev på 140,5 meter. Deretter landet Stjernen på 135,5 meter. Til slutt trengte Johansson kun å sørge for et hopp lengre enn 125 meter for å sikre gullet.

Det bød ikke på problemer.

– Dette er umulig å beskrive. Det er så mange følelser og tanker og ting som går rundt oppe i hodet underveis. Det går opp og ned hele tiden, man tviler, så får man en opptur etter et langt hopp. Så tviler man igjen. Man grubler på hva man skal si til utøverne i pausen, og om man har gjort alt riktig. Det er helt ekstremt det som skjer de timene man står i bakken, sier Stöckl.

Da Johansson satte nedslag og Norges aller første OL-gull i laghopp var sikret, stormet de norske hopperne ut på sletta og tok i mot mannen med barten. Sammen jublet de ellevilt, og Stöckl selv var så rørt at han gråt.

Anders Fannemel måtte se det hele fra sidelinjen.

– Han er en fantastisk femtemann. Det er en krevende posisjon å være i, å stå ved siden av og se på når gutta vinner. Fannemel er en teamplayer, og det er jeg ekstremt takknemlig for, sier Stöckl.

– Fantastisk

Også gullvinnerne selv hyllet Fannemels innstilling som lagspiller etter at gullet var i boks.

– Han har vært fantastisk. Han har holdt humøret oppe, vært seg selv, trigget oss, sagt lykke til. All heder og ære til ham, han har taklet dette kjempebra, sier Johansson til VG.

– Han har vært nedfor fordi han ikke fikk lov til å hoppe, men han har likevel dratt opp stemningen. Han har påvirket gruppa positivt på en utrolig bra måte, sier Forfang.

– Det var han som kom med forslaget om rekkefølgen på hopperne i dag?

– Da traff han j*** bra, slår Stjernen fast.