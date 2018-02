Kampen mot eget hode

Publisert: 12.02.18 11:32

PYEONGCHANG (VG) Norges største gullfavoritt har mentale utfordringer på tre fronter samtidig.

Maren Lundby har hatt en ren eventyrsesong så langt, og er 300 poeng foran Katharina Althaus i verdenscup-sammendraget.

Derfor er det ikke så rart at 23-åringen fra Toten er regnet som den norske utøveren med aller størst gullsjanser her i Sør-Korea, muligens ved siden av kvartetten som skal gå kvinnestafetten i langrenn.

Men det er alt annet enn en selvfølge at 23-åringen leverer i det iskalde Alpensia-anlegget sent i kveld koreansk tid.

Det skyldes flere faktorer, der de fleste har et fellestrekk. Nemlig at det handler om å teste hva som sitter i hodet når det virkelig gjelder.

Hopp er per definisjon en marginsport av de sjeldne. Blir du litt i ulage og noe usikkerhet kommer krypende, er det så fort gjort at noe av det man har trent på forskyves ørlite. Og konsekvensene blir fort så store, dersom en liten svikt i timing, vinkler, teknikk eller konsentrasjon skulle snike seg inn, i akkurat de avgjørende øyeblikkene som skiller et godt fra et dårlig skihopp.

Men det er også mer spesifikke psykiske prøvelser , tre i tallet, i vente denne mandagen i Pyeongchang;

FAVORITTSTEMPELET: Det har sine utfordrende sider å takle å være så stor favoritt. Også en utøver som er seiersvant kan selvsagt rammes av et øyeblikks manglende oppmerksomhet, og er hopp mer utsatt en idrettsgrener der man er i aksjon over lengre tid. DET VANSKELIGE VÆRET. Vinden har allerede ført til utsettelser av øvelser i alpint, og den kraftige vinden førte til at slopestyle-finaler for kvinner ble et regelrett skandalerenn. Hopp er selvsagt også ekstremt værutsatt, og det er krevende å forberede seg til veldig uforutsigbare forhold. Det øker naturlig nok det psykiske presset ytterligere. FALLET. Det hjelper heller ikke at Maren Lundbys oppladning ble av det mindre hyggelige slaget, da hun falt under trening søndag kveld. Heldigvis gikk det fint fysisk, men vi vet jo ikke om, og eventuelt i hvilken grad, en slik opplevelse påvirker det som foregår i topplokket. La oss virkelig håpe at hun bare rister dette av seg og blir ytterligere tent, og at dette ender med en “svak generalprøve gir sterk premiere”-variant.

Det som heldigvis ligger fint i bunnen her, er at Maren Lundby over tid har jobbet hardt med de mentale sidene ved idretten hun driver med, og at tøffingen har vært så stabilt god lenge nå.

Og selv om hun ikke er mer enn 23 år ung, har hun tross alt vært i dette gamet helt siden hun kom inn som 14-åring. Da hadde Anette Sagen, og kampen for innpass, vært det alle forbandt med hopp for kvinner.

Nå vil Lundby så til de grader få nytte av alt hun har trent på, ikke bare teknisk, når hun skal forsøke å innfri en hel nasjons forventninger til gull.

Historien om kvinnenes vei til å få en plass i hoppsporten var lang – nå hadde det vært så innmari gøy om Maren Lundby hoppet bakken ned.