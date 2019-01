UT AV RENNET: Daniel André Tande forsvant ut etter bare ett hopp i nyttårshopprennet. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Daniel André Tande misset i favorittbakken: – Han sliter voldsomt

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Norge har hatt mye suksess i Nyttårshopprennet, men i dag var Daniel André Tande og nordmennene sjanseløse i den norske favorittbakken i Tyskland.

Suverene Ryoyu Kobayashi vant sitt andre renn i hoppuken og sitt sjette renn i sesongen. Japaneren vant 1,9 poeng foran hjemmefavoritten Markus Eisenbichler.

Norge har vunnet 13 ganger i Garmisch-Partenkirchen og har tre førsteplasser, en annenplass og to tredjeplasser etter at Alexander Stöckl tok over som landslagstrener i 2011. Sist med Daniel André Tande for to år siden. Men i årets første hopprenn kom ikke Kongsberg-hopperen til 2. omgang. 121 meter holdt bare til 33. plass og en tidlig dusj for Tande.

Niendeplassen til Halvor Egner Granerud er kopi av det dårligste resultatet fra Nyttårshopprennet under Stöckls regjeringstid. Det var ikke vanskelig å se at det preget ham etter rennet med 21.000 tilskuere til stede.

– Det er selvsagt kjipt. Utøverne prestererer ok. Men utfordringen ble Johanssen og Fotrfangs forhold i 1. omgang. De gjorde gjorde gode hopp, men bakvind ut av hoppet er dødelig, sier Alexander Stöckl til VG.

– Han sliter voldsomt. Kanskje er løsningen at han drar hjem og trener litt, forslår NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Det er helt uaktuelt ifølge landslagstrener Alexander Stöckl. Han opplyser at de syv som er i Hoppuka fortsetter til Innsbruck onsdag. Da blir det volleyballball og teknisk trening. Torsdag er det kvalifisering i Bergiselbakken.

Resten av det norske laget kom seg til finaleomgangen, men var aldri i nærheten av toppen av resultatlisten. Både Robert Johansson og Johann André Forfang hevet seg klart i 2. omgang med henholdsvis 136,5 og 136 meter.

Halvor Egner Granerud ble til slutt nummer ni, Andreas Stjernen 10, Anders Fannemel 14, Robert Johansson 19, Johann André Forfang 22 og Robin Pedersen nummer 30 på en totalt sett skuffende norsk dag. Granerud gjorde et bra renn. Han var den siste norske hopperen som ble tatt ut til hoppuken.

– Det er gledelig, sier Stöckl til NRK. Han mener at spesielt Johansson og Forfang ble hemmet av dårlige forhold i 1. omgang.

Anders Fannemel var Norges beste etter 1. omgang, men klaget etter hoppet over at nervene spilte ham et puss. Vestlendingen var nummer ni med Halvor Egner Granerud på plassen etter.

– Jeg får ikke ut det beste i dag heller, sier Fannemel som endte på 3. plass i fjorårets nyttårshopprenn.

Robert Johansson var nest best i prøveomgangen, men traff ikke i det første hoppet.

– Det var ikke noe særlig. Kjedelig. Jeg får sette meg ned med treneren og finne ut hva som er feil, sa Johansson til NRK – ikke veldig mye bedre fornøyd enn Daniel Andre Tande.

Stöckl ga godkjent til Fannemel og Granerud, men mente at Andreas Stjernen på 14. plass ikke gjorde noen god jobb på hoppkanten i det første hoppet.

Trønderen hoppet seg opp til 10. plass i rennet og ligger som nummer fire sammenlagt i hoppuken. Den fortsetter i Innsbruck med renn 4. januar, og avslutning i Bischofshofen to dager etterpå.

– Jeg har tro på jevnere forhold og bedre resultater der, sier Stöckl.

Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen:

1. Ryoyo Kobayashi, Japan (136,5 og 133 meter) 266,6

2. Markus Eisenbichler, Tyskland (138 og 135 meter) 264,7

3. Dawid Kubacki, Polen (133,5 og 133 meter) 256,2

De norske:

9. Halvor Egner Granerud (127 og 132 meter) 245,4

10. Andreas Stjernen (129,5 og 134 meter) 245,3

14. Anders Fannemel (130 og 128,5 meter) 239,8

19. Robert Johansson (120,5 og 136,5 meter) 235,8

22. Johann André Forfang (122 og 136 meter) 235,3

30. Robin Pedersen (120,5 og 119 meter) 201,9

Ikke til finalen: 33. Daniel André Tande (121 meter) 98,0

