GÅR AV: Hoppkomiteens leder Alf Tore Haug.

Alf Tore Haug trekker seg som leder av hoppkomiteen

Alf Tore Haug går av som hoppkomitéleder i Norges Skiforbund. Han oppgir stor belastning rundt konflikten med Clas Brede Bråthen som årsak.

Av NTB og Anders K. Christiansen

Haug bekrefter overfor NTB at han onsdag informerte kollegene i hoppkomiteen samt skiforbundets styre ved skipresident Erik Røste at han trekker seg fra vervet.

Han går dermed også ut av styret i Norges Skiforbund.

– Dette har vært en særdeles krevende periode langt fra det jeg kunne være forberedt på og som jeg trodde var mulig da jeg tok på meg vervet som tillitsvalgt leder for hoppkomiteen. Jeg tror alle som kjenner meg, vet at jeg brenner for hoppsporten på alle nivå og i alle tenkelige roller, men nå må jeg faktisk tenke på egen helse og egen familie, sier Haug til NTB.

Landslagssjef Clas Brede Bråthen sier han og Haug nylig hadde en lengre telefonsamtale om samarbeidet mellom ledelsen og Hoppkomiteen.

– I den samtalen var jeg tydelig på at vår tillit til han som leder var svært lav. At han på bakgrunn av den samtalen har valgt å trekke seg som leder fra Hoppkomiteen - er helt og holdent hans egen avgjørelse. Men samtidig er det etter min mening en styrke for norsk hoppsport at vi nå får inn en ny leder av Hoppkomiteen som kan rette blikket fremover og ta tak i de mange små og store utfordringene vi står overfor, sier Brede Bråthen til VG.

Dette er konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund: * 17. august: TV 2 avslører Norges skiforbunds beslutning om å avslutte Clas Brede Bråthens kontrakt som hoppsjef. I et brev krever trener Alexander Stöckl, utøverne og resten av hoppavdelingen at forbundet beholder Bråthen. * Et brev VG publiserer viser at Bråthen allerede i desember 2020 ble truet med sparken etter at han i et Dagbladet-intervju blant annet kom med kraftig kritikk av manglende likestillingsfokus i eget forbund og at dette var årsaken til utsettelsen av verdenscuprennet for kvinner på Lillehammer. * 20. august: Bråthen varsler at han vil saksøke skiforbundet og kreve fast ansettelse. * 21. august: Hoppkomiteen i Norges Skiforbund sier at samarbeidsproblemer er årsaken til at Bråthen ikke får fornyet kontrakt. * Fem dager senere går styret i skiforbundet ut og støtter hoppkomiteens avgjørelse om ikke å forlenge kontrakten til Bråthen. * 3. september: Sponsorene for hopplandslaget truer med å avslutte sine økonomiske avtaler med skiforbundet. Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg svarer med at «vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet». * September: Generalsekretær Berg beklager at Bråthen har avvist tilbudene om to ulike faste stillinger. I forslagene var «administrativt arbeid og lederoppgaver» ikke medregnet. 28. september: Bråthen leverer stevning til Oslo tingrett der han blant annet krever fast ansettelse. Det kommer også fram at han har godtatt et kompromissforslag som hoppkomiteen stiller seg bak. Dette skal diskuteres med Norges Skiforbund. 30. september: Skiforbundet avviser det nevnte kompromissforslaget og forklarer det med at de ikke kan godta Bråthens krav om å få velge sin egen leder. NSF åpner for å starte en oppsigelsesprosess. 1. oktober: Hoppernes hovedsponsor, LO, stanser midlertidig pengestøtten til Norges Skiforbund. 4. oktober: Skiforbundet mottar stevningen i søksmålet fra Bråthen. Tilsvarsfristen er 20. oktober. 5. oktober: Bråthen blir kalt inn til drøftelsesmøte med skiforbundet. Det er obligatorisk i en oppsigelsesprosess. 9. oktober: Per Bergerud trekker seg fra hoppkomiteen i protest. 14. oktober: Skiforbundet og Bråthen møtes til drøftelsesmøte. 21. oktober: Partene blir enige om en løsning. Bråthen går over i en ny rolle som landslagssjef på en fireårsavtale, men fratas administrative oppgaver. 3. november: Alf Tore Haug trekker seg som leder av hoppkomiteen. Han oppgir stor belastning rundt konflikten med Bråthen som årsak. Vis mer

Haug er tydelig på at trykket fra omgivelsene har vært stort de siste månedene.

– At mange går ut og feller dommer, kommer med hets og trusler kun med utgangspunkt i det som står i media og i sosiale medier er for meg ubegripelig og ekstremt vanskelig, spesielt når man som arbeidsgiver i en personalsak i stor grad er forhindret fra å ta til motmæle, sier Haug.

Han avløste Bente Lill-Romøren som leder av hoppkomiteen i august 2020. Forut for lederjobben hadde han vært ordinært medlem av hoppkomiteen i fire år, og den siste perioden var han nestleder.

Haug har selv vært aktiv skihopper og hatt administrative verv som trener innenfor utdanning, bakkebygging og som rennarrangør.

Nå håper han at hoppmiljøet kan klare å rette blikket framover.

– Uansett velger jeg å tro på at man vil finne gode løsninger for fremtiden, men da må alle vise vilje til å se fremover og legge ting bak seg. For min del går jeg nå tilbake til grasrota, og håper at jeg kan bidra til å se nye glade barn som finner glede og utfordringer i verdens artigste sport, sier Haug.