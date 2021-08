POPULÆR BLANT DE AKTIVE: Sportssjef Clas Brede Bråthen har hatt jobben siden 2004. I april kan han være ferdig i skiforbundet – dersom ikke utøvere og landslagssjefen får viljen sin.

Bråthen om konflikten med Skiforbundet: − Takknemlig og rørt over støtten

Hoppsjef Clas Brede Bråthen (52) mener han har jobbet for åpenhet og likeverd i hoppsporten – og at dette ikke har blitt satt pris på av ledelsen i Norges Skiforbund.

Det sier Bråthen til VG etter at Skiforbundet ikke ønsker å fornye kontrakten som sportssjef for det norske hopplandslaget.

Bråthen har hatt jobben i 17 år og er svært populær blant både utøvere og landslagssjef Alexander Stöckl. En konflikt med ledelsen i Skiforbundet skal imidlertid ligge bak avgjørelsen om å kvitte seg med 52-åringen.

– Jeg er takknemlig og rørt over den massive støtten jeg har fått, skriver Bråthen i en e-post til VG.

Han understreker at støtteerklæringene ikke bare har kommet fra hoppmiljøet, men fra folk over hele landet – i det han beskriver som «en utrolig vanskelig situasjon».

– Uten denne støtten hadde jeg nok ikke klart å stå støtt gjennom de påkjenningene som generalsekretæren og skipresidenten har påført meg og den idretten som jeg har brent og kjempet for i mer enn 20 år, skriver Bråthen.

Dette er første gang hoppsjefen åpner opp om den konflikten som har oppstått, og som gjør at landslagssjef Alexander Stöckl truer med å slutte i jobben: Østerrikeren står ett hundre prosent bak Clas Brede Bråthen.

– Lite verdsatt av NSF-ledelsen

52-åringen roses også av utøvere som Daniel André Tande og Maren Lundby. Bråthen har blitt sett på som en forkjemper for kvinnehopp, og vært frittalende om dette temaet.

– For meg som hoppsjef har det i alle år vært helt sentralt å arbeide for åpenhet og likeverd i hoppsporten. Disse verdiene ligger til grunn for mitt engasjement for at jentene på alle nivåer skal likestilles med guttene. Jeg har sagt klart fra om dette, både internt og eksternt, ut fra prinsippet om åpenhet, understreker Bråthen overfor VG.

Han legger deretter til:

– Det er åpenbart at dette er blitt lite verdsatt i ledelsen av Skiforbundet.

Tidligere har avgåtte alpinledere som Trond Olsen og Gunnar Hvammen kommet med lignende kritikk. Det gjorde også tidligere langrennsleder Nils Kristian Nakstad før han valgte å gå av.

TAUS: Skipresident Erik Røste, her sammen med IOC-medlem Kristin Kloster Aasen.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste har ikke kommentert den betente konflikten før nå.

I en e-post til VG, gjennom kommunikasjonssjef Espen Graff, skriver de to fredag kveld:

«Clas Brede Bråthen vet utmerket godt at årsaken til at han ikke er tilbudt ny kontrakt fra 1. mai 2022, ikke handler om åpenhet og likeverd i hoppsporten. Åpenhet og likeverd er verdier som alle ansatte og tillitsvalgte i Norges Skiforbund arbeider målrettet med hver dag. Etter som det i dag har kommet et søksmålsvarsel og er en personalsak, ønsker vi ikke å gå inn i saken på nåværende tidspunkt».

Røste og Bretten Berg uttrykker forståelse for at Bråthen opplever situasjonen som vanskelig.

«Derfor har vi forsøkt å finne en løsning over lengre tid» skriver de to ski-toppene.

Varsel etter kritisk utspill

VG vet at det ble sendt et skriftlig varsel mot Bråthen i 2020, blant annet fordi 52-åringen offentlig skal ha vært svært kritisk til måten kvinnelige hoppere ble behandlet på under den pågående pandemien.

Konflikten tiltok i styrke fredag ettermiddag, da VG kunne avsløre at Bråthen, gjennom sin advokat, har sendt søksmålsvarsel mot Skiforbundet. Etter 17 år i jobben, på kontrakter som stadig har blitt fornyet, mener han å ha krav på fast stilling.

Dagens avtale med Norges Skiforbund går ut i april. Det er en fornyelse av denne avtalen hoppkomiteen signerte tidligere i år, men som generalsekretær Ingvild Bretten Berg deretter ikke har skrevet under på – og på den måten realisert.

Senere skal hoppkomiteen i Skiforbundet ha sluttet seg til Bretten Bergs vurdering, selv om utøvere og trenere støtter Bråthen.