Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Thea (17) imponerte igjen: − For et talent

OBERSTDORF/OSLO (VG) Maren Lundby (26) var beste norske i kvalifiseringen til stor bakke. Også Thea Minyan Bjørseth (17) imponerte med et langt svev før onsdagens renn.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Marita Kramer vant kvalifiseringen før onsdagens historiske hopprenn i Oberstdorf i suveren stil. Østerrikeren landet på 137,5 meter og hoppet hele 7,5 meter lenger enn neste kvinne på listen.

For første gang i historien skal kvinnene få hoppe stor bakke i VM-sammenheng – en kamp Maren Lundby har gått i bresjen for.

Hun landet på 122,5 meter i kvalifiseringen og ble nummer fem. Den norske stjernen trekkes frem som helt avgjørende for at onsdagens renn i det hele tatt skal arrangeres.

– Maren er en person jeg beundrer. Jeg har stor respekt for henne. Jeg håper jeg kan bli et like godt menneske som henne, sier verdensmester fra normalbakken Ema Klinec om Lundby til NRK. Sloveneren ble nummer to i kvalifiseringen.

– Jobben Maren har gjort, både gjennom å være en god idrettsutøver, men også ved å si de viktige tingene og ta så mange kamper, har hatt en stor betydning. Hun hadde vært en veldig viktig skihopper om hun ikke hadde hatt resultatene, men så har hun i tillegg vært verdens klart beste de siste tre årene, sa Halvor Egner Granerud til VG om hoppkollegaen sin.

Thea Minyan Bjørseth (17) har vist strålende form i VM så langt, og skuffet ikke under kvaliken. 17-åringen kastet seg fryktløst ut i VM-bakken og tok en foreløpig ledelse fra startnummer 34 med et hopp på 123 meter.

– For et talent! ropte NRKs kommentator Christian Nilsen.

– Det er rå hopping, det er bare å nyte, supplerte Anders Jakobsen.

Bjørseth endte til slutt på 8.-plass.

les også Lundby hylles av Granerud før historisk renn: – Stor betydning

Silje Opseth var tredje sist ut, men klarte ikke å holde følge med de beste. 112 meter var altfor kort for 21-åringen, som bare ble tredje beste norske i kvaliken.

– Det er blytungt. Det var et dårlig skihopp, sier hun til NRK.

Opseth ble nummer 15.-plass, mens Anna Odine Strøm (22) kom på 34.-plass.

– Jeg får ikke helt igjen for den energien jeg legger ned. Jeg treffer ikke helt, sier 22-åringen til NRK.

les også Johan Remen Evensen: – Jeg fikk prolaps i ryggen av det rekordhoppet

Lundby har allerede hentet med seg sølv og bronse fra årets mesterskap, og skal, sammen med de andre norske, jakte den historiske gullmedaljen i onsdagens renn.

Den norske stjernen har vært åpen om at det er én ting som gjelder: gull i stor bakke, som er en av få meritter som mangler i hennes karriere.

Kvinnenes konkurranse starter kl. 17.15 og sendes på NRK1.

Tyske Juliane Seyfarth endte på 21. plass i kvalifiseringen – før VM fikk hun oppmerksomhet for dette: