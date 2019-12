FIS-BOSS: Walter Hofer i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen. Foto: Geir Olsen

Truet med å stanse Hoppuka - Stöckl kaller det skandale

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Prøvehoppere har overnattet på gangen. Det norske laget har stått uten hotellrom. Og stjernehopperen Ryoyu Kobayashi ble glemt. FIS-boss Walter Hofer raste – og truet med å stanse Hoppuka.

Nå nettopp

VG kan fortelle om et heftig oppgjør i hoppsirkuset like før det verdensberømte Nyttårshopprennet onsdag. Dramaet blir bekreftet av landslagstrener Alexander Stöckl. Og han nøler ikke med å kalle det som har skjedd i kulissene de siste dagene en skandale.

Den norske prøvehopperen Ole Henning Holt bekrefter overfor VG at han har sovet på gangen i Garmisch-Partenkirchen under kummerlige forhold.

Mandag skal renndirektør i det internasjonale skiforbundet, Walter Hofer, ha gått rett i strupen på arrangøren av den tysk-østerrikske hoppuken. Han skal ha krevde en rekke forbedringer. Umiddelbart. Og ga arrangøren korte tidsfrister for å hindre flere pinlige affærer.

Hofer sier at «det har vært ting å kritisere». Han understreker at han har tatt grep. Og da VG møtte ham i Olympiabakken tirsdag morgen skulle ha på inspeksjon.

VENTER PÅ ROM: Alexander Stöckl er sterkt kritisk til arrangøren av Hoppuka. Her venter han på rom i Garmisch-Partenkircen. Foto: Geir Olsen

– Det vil ikke være riktig av meg å gå ut med offentlig kritikk av Hoppuka. Jeg tar det direkte med arrangøren. Men det har kommet klager, på flere forhold, blant annet rundt innkvarteringen, sier Walter Hofer.

Ifølge Stöckl var det amper stemning på det obligatoriske lagledermøtet mandag kveld i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen. Flere nasjoner – spesielt de små i hoppverden – skal ha reagert kraftig på at de ikke var blitt tildelt samme fasiliteter som de store og mektige innenfor deltagerlandsbyen.

Hofer skal ha gjort det klart at om ikke kritikkverdige forhold ble rettet opp ville FIS kansellere tirsdagens trening og kvalifiseringen foran det prestisjetunge Nyttårshopprennet.

– Hofer ga frist til klokken 10.00 tirsdag vedrørende prøvehoppernes bosituasjon og «athletes arena». Jeg er helt enig. Prøvehoppere som må bo på gangen er helt uhørt. Det er ikke lov å arrangere hopprenn uten prøvehoppere. De skal behandles likt med konkurransehoppere, sier Alexander Stöckl.

På spørsmål fra VG om han opplever det som har skjedd i Hoppuka som en skandale, så svarer han «ja», og legger til at det oppleves som «lite profesjonelt».

Ifølge Stöckl skal det norske laget ha fått klar beskjed om å sjekke ut av hotellet i Oberstdorf grytidlig mandag på grunn av logistikken til Hoppuka. Da de ankom hotellet i Garmisch-Partenkirchen var imidlertid ingen rom klargjort for dem. Også det polske og sveitsiske landslaget skal ha blitt rammet av det samme.

VG kunne med med selvsyn bivåne de kaotiske tilstandene i forbindelse med det norske lagets pressetreff. Kofferter, bager og øvrig bagasje preget resepsjonen på løperhotellet mandag.

– Vi måte vente i flere timer. Det er ikke noe slikt du forventer av en hoppturneringen som har hatt ord på seg for å være noe av det ypperste, sier Stöckl.

Men kritikken fra Stöckl stopper ikke der. Han var på på den internasjonale pressekonferansen med alle de store TV-stasjonene i Tyskland, Østerrike, Norge og Polen til stede i Oberstdorf. Fjorårets suverene vinner (vant i alle fire bakkene) Ryoyu Kobayashi dukket først opp da showet nesten var over, fordi arrangøren hadde glemt å hente japaneren.

PRØVEHOPPER: Ole Henning Holt på vei til jobb som prøvehopper. Under Hoppuka har han sovet på gangen. Foto: Geir Olsen

Ole Henning Holt (52) var i aksjon som prøvehopper i dag. Veteranhopperen fra Kragerø hadde omsider fått eget rom etter en natt på gangen hvor folk vandret rundt ham til felles bad og toalett.

– Jeg er en enkel mann, og har jeg det varmt og tørt og forholdsvis rent rundt meg så er det greit. Men, det er klart at det ikke er bra. Jeg er jo her for å gjøre en jobb. Og da skal det ikke være sånn, sier Ole Henning Holt.

Mediesjef for Hoppuka, Ingo Jensen, beklager på vegne av arrangøren.

– Vi er veldig lei oss for det som har skjedd, og det er bare å beklage. Det er ikke på dette nivået vi ønsker å levere. Det er blitt gjort feil som har forplantet seg fra arrangørsted til arrangørsted, og folk har ikke snakket godt nok sammen. Men det er altså ikke slik vi ønsker at utøvere, lag og mediene skal oppleve Hoppuka, sier Ingo Jensen.

Publisert: 31.12.19 kl. 12:12

Mer om

Flere artikler