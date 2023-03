1 / 7 JUBEL: Halvor Egner Granerud leverte et kjempehopp under trøblete forhold i 1. omgang JUBEL: Halvor Egner Granerud leverte et kjempehopp under trøblete forhold i 1. omgang. FORNØYD: Johann André Forfang hoppet 131,5 meter i førsteomgang. OL-MESTER: Marius Lindvik er regjerende OL-mester på denne øvelsen. Han hoppet 128 meter i førsteomgang. SKUFFET: Kristoffer Eriksen Sundal var ikke fornøyd med et hopp på 125 meter i førsteomgang. forrige neste fullskjerm

Ny VM–nedtur for Granerud: Medaljen glapp etter skuffende andre omgang

PLANICA (VG) Forbannelsen fortsetter for Halvor Egner Granerud (26). Han lå an til medalje, men skuffet stort i andre omgang og ble nummer sju i stor bakke.

Saken oppdateres.

Nordmannen hadde et bra utgangspunkt etter førsteomgang og hadde bronsemedaljen i lommen, men det sviktet i annenomgangen for Halvor Egner Granerud.

– Det er kjipt. Det er årets nest-verste resultat og jeg har mine to dårligste renn i den bakken her. Det er dritt, men sånn er livet noen ganger, sier Granerud til NRK.

– Jeg er stolt over første omgangen, og så blir jeg litt ivrig i andre omgangen dessverre. Kjipt at teknikken har vært der den har vært under VM. Veldig fornøyd med førsteomgangen, og jeg får bare ta med meg det. Det er bare å jobbe på og prøve å ting bra til neste helg, oppsummerer en skuffet Granerud til NRK.

Nordmannen var nummer tre og lå kun tre poeng bak ledende Ryoyu Kobayashi etter førsteomgang.

Graneruds førstehopp var på 131 meter, en del kortere enn flere av konkurrentene, men nordmannen hadde veldig trøblete vindforhold.

Det var et meget godt hopp tatt forholdene i betraktning.

I andre omgang gikk det ikke like bra for nordmannen.

Han hoppet bare 130 meter, mens konkurrentene hoppet fem og seks meter lengre.

Det ble dermed en ny nedtur for verdenscuplederen, som ikke kom noe høyere enn ellevteplass i normalbakkerennet tidligere i VM.

Slovenske Timi Zajc vant gullet – 10,7 poeng foran Kobayashi som ikke greide å forsvare ledelsen fra førsteomgang.

Dawid Kubacki sikret bronsemedalje.

Info Medaljører i storbakken etter Norges siste VM-gull i storbakken (1995) 1997, Trondheim: Gull: Masahiko Harada

Sølv: Dieter Thoma

Bronse: Sylvain Freiholz 1999, Ramsau: Gull: Martin Schmitt

Sølv: Sven Hannawald

Bronse: Hideharu Miyahira 2001, Lahti: Gull: Martin Schmitt

Sølv: Adam Malysz

Bronse: Janne Ahonen 2003, Val di Fiemme: Gull: Adam Malysz

Sølv: Matti Hautamäki

Bronse: Noriaki Kasai 2005, Oberstdorf: Gull: Janne Ahonen

Sølv: Roar Ljøkelsøy

Bronse: Jakub Janda 2007, Sapporo: Gull: Simon Ammann

Sølv: Harri Olli

Bronse: Roar Ljøkelsøy 2009, Liberec: Gull: Andreas Küttel

Sølv: Martin Schmitt

Bronse: Anders Jacobsen 2011, Oslo: Gull: Gregor Schlierenzauer

Sølv: Thomas Morgenstern

Bronse: Simon Ammann 2013, Val di Fiemme: Gull: Kamil Stoch

Sølv: Peter Prevc

Bronse: Anders Jacobsen 2015, Falun: Gull: Severin Freund

Sølv: Gregor Schlierenzauer

Bronse: Rune Velta 2017, Lathi: Gull: Stefan Kraft

Sølv: Andreas Wellinger

Bronse: Piotr Zyla 2019, Seefeld: Gull: Markus Eisenbichler

Sølv: Karl Geiger

Bronse: Killian Peier 2021, Oberstdorf: Gull: Stefan Kraft

Sølv: Robert Johansson

Bronse: Karl Geiger Vis mer

Johann Andre Forfang ble nummer ti, mens Kristoffer Eriksen Sundal og Marius Lindvik ble henholdvis nummer 18 og 19.

Norge vant sist VM-gull i stor bakke ved Tommy Ingebrigtsen i 1995, altså for 28 år siden.

Derimot vant Marius Lindvik OL-gull i Kina i fjor. Han tok da den første norske OL-seieren i stor bakke på 58 år.

Norge hadde på forhånd tatt fire medaljer i hopp i Planica-VM: Maren Lundbys sølv i stor bakke, Anna Odine Strøms bronse i normal bakke, mixed-lagets sølv og kvinnelagets bronse.

Lurer du på hva av sport som sendes på TV i helgen? Få oversikt med VGs sportskalender.