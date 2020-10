FIRKLØVER: Hoppguttene jubler etter seier i laghopp under Raw Air i Holmenkollen i mars. Bare dager før nedstengingen. Snart starter ny sesong for Robert Johansson (f.v.), Daniel-André Tande, Johann André Forfang og Marius Lindvik (ryggen til). Foto: Vidar Ruud

Hopperne: Stiller i alle renn – coronatest etter hvert renn

Landslagshopperne får en travel vinter. Også på sykestua. Etter hver konkurransehelg må de bestå coronatesten. Hvis ikke blir de straffet med startnekt.

Sportssjef Clas Brede Bråthen bekrefter overfor VG at Norge stiller i alle renn i verdenscupen, og VM til vinteren. Sesongåpning er i polske Wisla (21. november). Siste nedslag settes i Planica palmesøndag (28. mars).

Men Covid-19-viruset tvinger hopp til strenge helsetiltak. Det blir en helt annen hverdag. Temmelig forskjellig fra det som har vært kutyme under konkurranser – og reiser til og fra Norge – som de normalt foretar ukentlig i vinterhalvåret.

– Vi kommer til å ta en coronatest når vi ankommer Gardermoen fra utlandet. Hvis denne er negativ, har den 72 timers gyldighet, og gir karantenefritak for innreise til kommende land vi skal til for å hoppe nye konkurranser, forteller Clas Brede Bråthen.

Slik blir sesongstarten Wisla (21.- 22.11). Kuusamo (28. – 30.11). Nizjnij Tagil (05. – 06.12). VM skiflyging Planica (11. – 13. 12). Engelberg (19. – 20.12). Oberstdorf (29.12). Garmisch-Partenkirchen (01.01). Innsbruck (03.01). Bischofshofen (06.01). Vis mer

Ifølge Bråthen går hopperne og støtteapparatet under det som blir betegnet som arbeidsreise. Og unntak fra karantenereglene som inntreffer da. Men ved ankomst Norge vil en coronatest være obligatorisk. Hvis den er negativ kan man utøve yrket innen sin kohort.

– Det betyr at vi kan dra på trening, og gjøre det vi skal som forberedelser til renn, så lenge vi er ekstra påpasselige med smittevern. På generell basis ønsker vi at våre utøvere skal være så lite smitteeksponert som overhodet mulig, sier Bråthen.

Han sier at man har diskutert å være lenger sammen på reise i løpet av vinteren. Istedenfor å dra hjem til Norge. At man innen et lag på 10 til 12 personer på det nærmeste lever isolert. Dette av hensyn både til restitusjon og smittevern.

Bråthen er opptatt av et så normalt forhold til publikum og mediene, som mulig, så lenge pandemien herjer. Og understreker: – Det vi kan bidra med i den spesielle situasjonen verden befinner seg i, er å gi folk gode opplevelser. Men det forplikter også at vi som hoppnasjon stiller opp.

Men det blir åpenbart en annerledes vinter. Pressesjef for Hoppuka, Ingo Jensen, bekrefter i en redegjørelse fra arrangøren i Tyskland og Østerrike at den berømte turneringen (arrangeres for 69. gang) bare tillater 2.500 tilskuere på arenaen i Oberstdorf (kan bli færre på de andre). Antall akkrediterte som omfatter Hoppuka er skåret kraftig ned. Fra 7000 til 1500.

Publisert: 14.10.20 kl. 12:48