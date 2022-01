I STORFORM: Marius Lindvik er blant gullkandidatene i Beijing etter en enorm januar.

Lindvik vant OL-generalprøven: − Gir meg en kjempeselvtillit

Marius Lindvik (23) imponerte stort i det han hoppet seg til seier i den siste konkurransen før OL.

Av Daniel Nerli Gussiås

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Marius Lindvik slo til og vant i Willingen etter å ha hoppet seg opp fra 6.-plass i andreomgang. Seieren var hans sjette i karrieren.

– Dette var en fin dag. Jeg skal prøve å holde dette ved like fremover. Dette gir meg kjempeselvtillit inn mot OL. Jeg vet at det er godt nok til å henge med i toppen. Jeg får bare prøve å gjøre det samme i Beijing, sier Lindvik til Viaplay.

Hoppet i finaleomgangen strakk seg til 144,5 meter. Halvor Egner Granerud ble nummer fem etter å ha hatt et dårligere utgangspunkt fra førsteomgang.

– Det andre hoppet var veldig godt. Det var nesten perfekt, i tillegg til at Marius hadde litt flyt med forholdene. Han er i god form for tiden og presterer jevnt godt. Det er godt å se, sier landslagstrener Alexander Stöckl til FIS.

KUNNE JUBLE: Alexander Stöckl hadde mye å smile for denne helgen. Her fra Bischofshofen tidligere i januar.

Selv om forventningene nå er store til de norske hopperne, toner treneren det hele litt ned før OL.

- Dette lover godt, men det er helt nye bakker i Beijing. Det blir spennende. Det er flere som har vist i det siste at de er gode nok til å kjempe om medaljer.

Laginnsatsen til de norske, som måtte klare seg uten coronasmittede Daniel-André Tande og Johann André Forfang, imponerer flere.

– De er alltid med der oppe og leverer. Det er en fryd å se denne gjengen hoppe, sa Kasper Wikestad hos Viaplay da Lindviks seier var et faktum.

Etter rennet fikk Stöckl naturlig nok også spørsmål om de smittede hopperne. Det jobbes nå på spreng for å rekke OL.

– Det er mye testing. Det er det det går i. De må komme seg til riktig verdi for å sette i gang den femdagersprosessen de må inn i før avreise, sier Stöckl, som forteller om hektiske dager fremover for resten av troppen.

– Vi drar til Norge i morgen, så direkte til Beijing. Det blir en lang dag, men da er vi fremme på tirsdag.

Robert Johansson og Robin Pedersen var også med i finaleomgangen. De endte til slutt som henholdsvis nummer 13 og 22.

Men dramaet var ikke helt over i Willingen. Kvarteret etter at rennet var over, hadde ikke den offisielle resultatlisten kommet ennå. Halvor Egner Granerud forteller til Viaplay at det pågår møter inne i utstyrsrommet. Mye tyder på at dette gjelder Cene Prevc, som ble nummer tre.

– Jeg tror det er noen ski som muligens er er større enn de kan være. Det er sikkert derfor listen ikke har kommet ennå, men vi vet veldig lite, sier Granerud.

Men i det premieutdelingen var i gang, var Prevc til stede. Dermed tyder mye på at han var innenfor regelverket.