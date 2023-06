Robert Johansson har funnet seg et nytt lag etter han i mai ble vraket fra landslaget.

Johansson klar med nytt lag etter landslagsvrakingen

Skihopper Robert Johansson mistet i mai plassen sin på det norske landslaget. Nå er hans nye lag klart.

Johansson blir en del av det som før het Team Lillehammer, som nå har byttet navn til Team Olympiaparken. Det bekrefter laget på Instagram.

Med seg på laget har han også fått med seg sin tidligere lagkompis, Anders Fannemel, som trener.

– Først og fremst er det veldig spennende og nytenkende måten vi ønsker å få dette her til på. Jeg synes dette er veldig positivt for å få opp rekrutteringen i fremtiden. Vi vil gjøre Lillehammer til et lukrativt sted å satse, forteller Johansson til NTB.

Persson kunne røpe at i tillegg til å fra før ha hoppstjerner som Maren Lundby, Silje Opseth, Thea Minyan Bjørseth og Anna Odine Strøm i klubben, vil også Daniel André Tande og Jarl Magnus Riiber gjøre overgang ettersom de begge har flyttet fra Oslo.