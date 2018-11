FIS-BOSS: Mika Kojonkoski bekrefter at Det internasjonale skiforbundet forsker på temaet vektpining i hopp. Foto: Bjørn Arne Johannessen, VG

Kojonkoski varsler ny kamp mot vektpining i hopp

HOPP 2018-11-26T23:45:53Z

RUKA (VG) Det internasjonale skiforbundet (FIS) forsøkte å presse hopperne opp i vekt til årets sesong. Til liten nytte. Og nå bekrefter hoppsjef Mika Kojonkoski (54) nye grep mot vektpining.

Publisert: 27.11.18 00:45

Hopperne har etter hva VG forstår i stor utstrekning valgt å beholde kroppsvekten fra forrige sesong. Ikke øke den med 1,5 kilo som FIS har oppfordret til. I stedet har hopperne svart med kapping av ski – noe som er helt lovlig ifølge FIS-reglementet – men ikke etter intensjonen da reglene ble skjerpet foran denne sesongen.

Kappet skiene

Den norske landslagstreneren Alexander Stöckl bekrefter overfor VG at landslagshopperne har droppet vektøkning, men heller valgt kortere hoppski, og kappet dem med om lag fire centimeter.

Ulempen med kortere ski er redusert bæreflate. Det skal normalt gi kortere hopplengder. Men Stöckl hevder det er mer å tjene på litt kortere ski, og beholde «gammel vekt». Derfor gjør Norge det.

Men nå jobber FIS med et forskningsprosjekt som kan sette en stopper for å spekulere i lett kropp. Det bekrefter Mika Kojonkoski i dette intervjuet med VG under verdenscupen i Ruka. Han opplyser at det pågår forskning nå, men at FIS må være helt sikre på datamaterialet som kommer ut, før de går til nye tiltak.

– I mine øyne har FIS reagert, og gjort en god jobb i forhold til å øke hoppernes BMI (kroppsmasseindeks). Men det er en svakhet, og det er at vekten på hopperne har gått ned, sier Mika Kojonkoski.

Hannawalds skrekkhistorie

Det var den redselsfulle historien om Sven Hannawald 14 år tilbake i tid som førte til vektregelen i hopp. Den tyske hoppstjernen ble hyllet for sine grensesprengende resultater (Grand Slam i Hoppuka ). Men samtidig slanket han seg syk. Så syk at verden raste sammen for ham, og veien ut av det personlige marerittet var gjennom behandling på spesialklinikk mot psykosomatiske lidelser.

Kojonkoski synes ikke dagens hoppere i verdenseliten ser usunne ut. Da ville de ifølge ham ikke vært i stand til å utføre et skihopp hvor kravet til reaksjonsevne på hoppkant – og i luften – er på et ekstremt nivå.

På spørsmål fra VG om han tror folk flest fortsatt assosierer skihopping med Hannawald svarer finnen at det er et spørsmål om hvordan man ivaretar sportens oppfatning.

– Vårt mål er at skihopping skal være en verdensomspennende og populær idrett, og for at foreldre skal sende barna sine til hoppbakker kan vi ikke ha et dårlig image, sier Kojonkoski.

Johansson var langt nede etter disk:

Ifølge Kojonkoski – som hadde enorm suksess som landslagstrener for Norge (2002 til 2011) – har utstyrsrevolusjonen de siste årene gjort det mer fristende å redusere kroppsvekt enn og endre skilengden.

– Kortere ski er blitt brukt som et verktøy for å hindre lavere kroppsvekt, men på grunn av erfaringene rundt skikonstruksjon, skienes posisjon i luften, bindingene og hoppdressens innvirkning klarer hopperne å håndtere kortere ski. Spørsmålet er hvordan vi skal unngå uønsket lav kroppsvekt. Og det skal vi finne løsningen på i vinter, sier Kojonkoski.

Han medgir at kroppsfasong er også noe som er viktig å ta i betraktning når økt BMI blir vurdert. At hoppere med smale skuldre og hofter ikke blir de tapende, og nevner Sigurd Pettersen (vant Hoppuka 2004), som åpenbart ble rammet da vektregelen så dagens lys.

Forklarer fordelen

Alexander Stöckl tror ikke en eneste hopper i verdenscupsirkuset har gått opp i vekt for å beholde gammel skilengde. Og han forklarer hvorfor.

– Med samme vekt kan hopperne fortsette med det samme tekniske bilde med tanke på styrke, rytme og balanse i kroppen. Derfor er det lurt å fortsette på samme vektnivå. Vi mener det har mindre å si om vi kapper ski enn å gå opp i vekt, sier Stöckl.

Stöckl påpeker at de samarbeider med fagpersonell ved Olympiatoppen for hele tiden å holde en helsemessig forsvarlig vekt hos utøverne. Han er ikke imot at FIS skjerper reglene. Men tror sporten vil endre seg.

– Hvis FIS vil påvirke i en annen retning med hoppere med mer kjøtt på kroppen, så er det greit, og likt for alle. Tyngre hoppere vil også føre til endring i retning av mer fysisk trening. Fordi at hopp da blir en mer fysisk idrett, sier Alexander Stöckl.