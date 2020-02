HELSVART: Antti Aalto (24) er Finlands fremste håp. Aalto har fem topp 30-plasseringer i årets verdenscup. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det enorme fallet: – Finland blir aldri en stor hoppnasjon igjen

Finland har ikke tatt en verdenscupseier på 2228 dager. Oppdriften kommer kanskje aldri igjen, mener en av Finlands fremste hoppkjennere.

Det har gått over seks år siden den tidligere kombinertløperen Anssi Koivuranta litt overraskende og heldig vant hopprennet i Innsbruck. Dette er foreløpig Finlands siste verdenscupseier. Før dette hadde det gått over tre år siden Ville Larinto og Matti Hautamäki tok dobbeltseier på hjemmebane i Kupio.

Det ser ikke lysere ut så langt i årets sesong. Finlands beste skihopper, Antti Aalto, har en 21. plass som sin beste plassering i verdenscupen. Sesongens to lagkonkurranser har heller ikke vært noe å juble over. I Klingenthal endte de helt sist og i Zakopane stilte de ikke lag i det hele tatt.

Hva skjedde?

– Finland blir aldri mer en stor hoppnasjon igjen, det er bare å glemme, mener Pekka Holopainen.

Han er blant annet skrevet bok om skihopper Janne Ahonen, og er blant dem som vet mest om skihopping i Finland.

HÅPLØS FREMTID: Journalist og forfatter Pekka Holopainen mener fremtiden til finsk hoppsport ser mørk ut. Foto: Bjørn S. Delebekk

Holopainen peker på at det bare er 35 aktive hoppere igjen i landet. Rekrutteringen i landet fungerer ikke i det hele tatt. I tillegg til dette finner ikke de finske kommunene økonomi i å holde hoppbakkene åpne, sier han.

– Årsaken til at det finske skiforbundet ikke gir helt opp, er at man fremdeles har to verdenscuphelger med langrenn, kombinert og hopp. Gir man opp hopp, forsvinner også verdenscuprennene som er skiforbundets største inntektskilder, sier forfatteren.

Kan skje i Norge også

Norges sportssjef for hopp, Clas Brede Bråthen, synes det er fryktelig trist at Finland ligger med brukket rygg. Han savner den store hoppnasjonen.

– I 2001 skjedde det noe. Under VM i Lahti fikk Finland en stor dopingskandale. Hoppsporten ble ikke direkte berørt, men dette skapte økonomiske utfordringer for skiforbundet. Sponsorer forsvant og det ble en helt annen situasjon i forbundet.

REFLEKTERT: Sportssjef Clas Brede Bråthen har klare tanker om hvordan Norge, skal unngå de samme feilene som Finland. Foto: Geir Olsen

Bråthen kommer også med en advarsel om at det samme kan skje med Norge dersom man må restrukturere systemet.

– Dette er et scenario som man ikke bare skal blåse av. Dette kan skje i Norge også, det kan ta fem år. Dersom vi må endre systemet og må redusere satsingen, er sjansen for at vi ender opp på det nivået Finland er på nå stor.

Finlands hoppbragder Nest flest verdenscupseire 151 (Østerrike 253, Norge 116)

Tredje flest lagseire med 15 (Østerrike 30, Norge 25)

Flest sammenlagtseire i Hoppuka, Janne Ahonen med 5

Flest sammenlagtseire i verdenscupen, Matti Nykänen med 4

Nest flest verdenscupseire, Matti Nykänen med 46 (Flest Gregor Schlierenzauer 53)

Flest podium i verdenscupen, Janne Ahonen 108

Flest topp ti plasseringer i verdenscupen, Janne Ahonen 248 (Kilde: FIS)

Han peker på at de to viktigste hovedfaktorene for å være en viktig hoppnasjon er gode hoppere og gode arrangement.

– Mister man arrangementet Raw Air og ender opp med bare en årlig rennhelg vil det være dramatisk, også for Skiforbundet totalt sett. Det er mange som står i kø for å arrangere verdenscup i hopp, og uten å være en sterk hoppnasjon får vi heller ikke attraktive arragementsdatoer.

Det har stadig dukket opp nye finner i verdenstoppen. Matti Nykänen, som døde i fjor, er av mange regnet som tidenes beste skihopper og en av Finlands største kjendiser. Nykänen vant det han stilte opp i på 80-tallet. Rekrutteringen var stor, og stadig dukket det opp nye hoppere.

DEN FLYVENDE FINNE: Matti Nykänen vant det meste, blant annet tre OL-gull i Calgary i 1988. Ingen andre hoppere har klart dette i sammen OL. Foto: Erik Thorberg / NTB scanpix

Toni Nieminen var en av dem, han vant sitt først verdenscuprenn allerede som 16-åring i 1991. Senere kom både Janne Ahonen og Matti Hautamäki. Også på trenersiden dominerte finnene. Norge hadde blant annet finnen, Mika Kojonkoski som sin hovedtrener mellom 2002 og 2011.

PS: Det ser like mørkt ut når det gjelder de finske hopp-damene. Julia Kykkänen har vært sesongens beste med en 24. plass fra Klingenthal i desember. På Det internasjonale skiforbundets sider er Finland bare registrert med syv aktive utøvere i dameklassen. Norge på sin side har 22 aktive hoppere i kvinneklassen.

BESTE DAME: Julia Kykkänen (25) har slitt så langt i sesongen. Her fra OL i Sotsji i 2014, der hun ble nummer 17. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva

Publisert: 10.02.20 kl. 18:35

