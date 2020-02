SMILER: Maren Lundby ble nummer to i Oberstdorf. Foto: ROBERT GHEMENT / EPA

Lundby tapte duellen – slik skal hun vinne kampen for ny VM-øvelse

Maren Lundby (25) ble slått i kampen om seieren i verdenscuprennet i Oberstdorf. Men nå er hun på vei til å vinne en skikkelig stor triumf: VM-øvelsen storbakke på samme sted om et drøyt år.

Oppdatert nå nettopp

Lundby leverte et kjempehopp i finaleomgangen (133,5 meter) lørdag. Men hun ble slått av Chiara Hölzl som banket til med et kanonhopp (141,5 meter). Hun vant med 8,7 poeng foran sin norske rival. Og på toppen av det hele tok den østerrikske jenta bakkerekorden til Lundby (135,5 meter).

Fortsatt er VM-programmet i den tyske skimetropolen uten storbakke for kvinner. Normalbakke (individuelt, lag og mixed lag) får holde, er det krefter i hopp, som har bestemt. Det beskriver Lundby som «tragikomisk».

Men nå det er ting som tyder på at det vil skje endring. Norges skipresident, og FIS-styremedlem, Erik Røste bekrefter overfor VG at han har kastet seg inn i kampen for Lyndby - og de andre hoppjentene.

FLYR: Maren Lundby i svevet under dagens renn i Oberstdorf. Foto: RONALD WITTEK / EPA

Sportssjef for hopplandslagene, Clas Brede Bråthen, som er i Oberstdorf under helgens verdenscup for kvinner, har hatt møte med Sarah Lewis (generalsekretær i FIS). Og fått vite at det jobbes for å finne en løsning.

Lundby mener hun ikke trakk «vinnerloddet» i finaleomgangen i lørdagens renn. Hun fikk ti poeng i kompensasjon for manglende oppdrift. Hölzl fikk null. Og Toten-jenta misliker at bakkerekorden hennes røk. Om VM-drømmen (storbakke) sier hun.

– Det er veldig bra med all mulig støtte. Men jeg tror ingenting før jeg ser det. Først når det er offisielt kan vi feire, sier Maren Lundby.

Erik Røste understreker at han gjør alt han kan for at jentene skal få hoppe i den største bakken – i det berømte hoppanlegget i Bayern – under neste års VM i Tyskland (23. februar - 7. mars). I tilfelle for første gang i historien under et verdensmesterskap på ski.

Når VG spør om han oppfatter det som diskriminerende at storbakke (hvor Sigurd Pettersen har hoppet legendariske 143,5 meter) for kvinner ikke er på VM-programmet svarer han: «Ja, det er dét». Og legger til.

– Det burde være en selvfølge at jentene også får konkurrere i storbakke. Dette er noe vi i Norges Skiforbund stiller oss bak, og jeg har tatt kontakt med den tyske skipresidenten om saken, sier Erik Røste.

RØSTE-HJELP: Erik Røste (t.h.) tar kampen for Maren Lundby og VM-drømmen. Her er de sammen under et verdenscuprenn på Lillehammer. Foto: Geir Olsen

– Hvis vi i Norge mener noe med likestilling, er ikke tiden inne for at hoppjentene får følelsen av det samme, og blir gitt det samme konkurranseprogrammet som guttene i VM?

– Er det noe vi er opptatt av så er det likestilling. Hopp for kvinner hadde ikke vært det det er i dag uten den målbevisste jobbingen fra norsk hold. På FIS-kongressen i 2018 ble det gjort vedtak om bedre kjønnsbalanse i komiteer og styrende organer etter forslag fra Norge. Og at kvinneandelen skal være minst 30 prosent. Fra 2022 skal den opp til 40 prosent, sier Erik Røste.

Bråthen beskriver det som «ekstremt gledelig» at Røste nå gjør hva han kan for rette opp i uretten som har rammet kvinnehopp.

– Det betyr enormt mye for Maren og de andre jentene at de får støtte fra øverste hold. Og at vår skipresident er så tydelig, sier Bråthen.

Han påpeker at han foreløpig ikke har fått en eneste logisk forklaring på hvorfor Lundby & Co ikke skal få samme konkurranseprogram som guttene i VM. I helgens verdenscup hopper de nemlig i storbakken. Og han finner det helt uforklarlig at de bare skal få hoppe sine konkurranser i normalbakken under VM.

Maren Lundby Alder: 25. Bor: Lillehammer. Klubb: Kolbukameratene IL. Meritter: OL-gull (2018), VM-gull (2019). Vinner av Raw Air (2019). Vinner av verdenscupen sammenlagt (2018 og 2019). Antall verdenscupseiere: 28. Antall pallplasser 57.

– Det er en urett som er i ferd med å skje. Og det går ut over vårt eget omdømme, sier Clas Brede Bråthen.

Han lurer på hvordan tusenvis av norske supportere - som skal til Oberstdorf-VM - vil forholde seg til den uretten som er iferd med å skje mot hoppjentene.

– Her kommer det over ti tusen nordmenn til VM, for å feire og feste, og da lurer jeg på hvordan de forholder seg til at en av våre aller beste utøvere (les: Maren Lundby) ikke får konkurrere på lik linje med guttene, sier Bråthen.

VM-program, hopp: Men: Storbakke, normalbakke, lagkonkurranse, mixed lag. Kvinner: Normalbakke, lagkonkurranse, mixed lag.

Publisert: 01.02.20 kl. 16:59 Oppdatert: 01.02.20 kl. 17:44

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser